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Kaçak yollarla getirilen araç motorları ve parçalarıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Kaçak yollarla getirilen araç motorları ve parçalarıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu, 5 kişinin yurt dışından kaçak yollarla getirdikleri araç motorları ve parçalarını piyasaya sürdüğünü tespit etti. Yapılan operasyonlarda 188 motor, 84 far, 50 hava yastığı, 31 araç göstergesi ve 11 şanzıman ele geçirildi. Araç ve malzemelerin değeri yaklaşık 50 milyon lira olarak belirlendi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaçak yollarla getirilen araç motorları ve parçalarıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı
26.01.2024 - 21:25,
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Türkiye'ye kaçak yollarla araç motorları ve parçaları getirerek piyasaya sürdükleri iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucu, 5 kişinin yurt dışından Türkiye'ye kaçak yollarla araç motorları ve parçaları getirerek piyasaya sürdüğünü tespit etti.

Yenimahalle'de İvedik Organize Sanayi Bölgesi ve Mamak'ta dün iki ayrı operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi yakaladı.

Ekipler yaptıkları aramalarda, bir otomobil, farklı markalarda 188 motor, 84 far, 50 hava yastığı, 31 araç göstergesi ve 11 şanzıman ele geçirdi. Araç ve malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon lira olduğu belirtildi.

Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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