Kaçak yollarla getirilen araç motorları ve parçalarıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye'ye kaçak yollarla araç motorları ve parçaları getirerek piyasaya sürdükleri iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucu, 5 kişinin yurt dışından Türkiye'ye kaçak yollarla araç motorları ve parçaları getirerek piyasaya sürdüğünü tespit etti.

Yenimahalle'de İvedik Organize Sanayi Bölgesi ve Mamak'ta dün iki ayrı operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi yakaladı.

Ekipler yaptıkları aramalarda, bir otomobil, farklı markalarda 188 motor, 84 far, 50 hava yastığı, 31 araç göstergesi ve 11 şanzıman ele geçirdi. Araç ve malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon lira olduğu belirtildi.

Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.