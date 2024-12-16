Kacır'dan Togg Yanıtı - Son Dakika
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Kacır'dan Togg Yanıtı

Bakan Kacır, Veli Ağbaba'nın Togg iddialarına yanıt vererek gurur duyduklarını belirtti.

16.12.2024 15:51
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın TBMM'deki bütçe görüşmelerine Togg ile gitmediğine yönelik iddialarına, "Kendisi tabii kullanmadığı için onda ciddi anlamda hazımsızlık olmuş, bizim kullandığımız Togg'u başka bir marka araç zannediyor herhalde. Biz Togg'u kullanmaktan gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz." sözleriyle yanıt verdi.

Kacır, AK Parti Genel Merkezi'nde basın mensuplarının konuya ilişkin sorularını cevapladı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, bakanlığının TBMM Genel Kurulundaki bütçe görüşmelerine Togg ile gitmediğine dair iddialarına yanıt veren Kacır, "Yalanda ısrar etmesi enteresan olmuş, kendisinin iddiası sonrasında Togg servisini aradım. 'Togg hazımsızlık yapar mı' diye sordum, 'Kullananda yapmaz' dediler. Kendisi tabii kullanmadığı için onda ciddi anlamda hazımsızlık olmuş, bizim kullandığımız Togg'u başka bir marka araç zannediyor herhalde. Biz Togg'u kullanmaktan gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz." diye konuştu.

Kacır, Togg'un Türkiye'nin iftihar vesilesi olduğuna işaret ederek, "Ben kendisine de bizi örnek almasını ve Togg kullanmasını tavsiye ederim. Tabii bir gelişme var bence kendileri açısından. Togg kullanmayı bir yerlilik ve millilik ölçütü olarak ifade ediyor. Bu görüşünde samimiyse demek ki artık İtalya'da üretildiğini zannetmiyorlar, Türkiye'de üretildiğini onlar da öğrenmiş oldular. Kendileri de bizi örnek alsınlar, Togg kullansınlar. Ama tabii onların derdi başka. Onlar bu vesileyle yine bir milli projeyi daha polemik konusu yapmaya ve yıpratmaya çalışıyorlar. Buna ne biz ne de milletimiz izin verir. Togg, 86 milyonun ortak gurur kaynağıdır. Biz de Togg'u büyük bir gururla, iftiharla kullanmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakanlığının bütçe görüşmelerine ilişkin soruya da yanıt veren Kacır, görüşmelerin uzun sürdüğünü söyledi. Kacır, Bakanlık çalışmalarını ayrıntılı şekilde burada paylaştıklarını belirtirken, "Milli Teknoloji Hamlesi süreçlerinde yürüttüğümüz işleri, Türkiye'nin yerli ve milli üretim kabiliyetlerini geliştirmeye dönük attığımız adımları detaylı şekilde anlatmış olduk. Bütçe görüşmeleri hayırlara vesile olsun ve 2025 şimdiden Türkiye'miz için güzel bir yıl olsun." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kacır'dan Togg Yanıtı - Son Dakika

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