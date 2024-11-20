Kaçma Hazırlığındaki Bayram Erdoğan, Jandarma Tarafından Yakalandı

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KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde yargılandığı 3 farklı suçtan 33 yıl 2 ay hapis cezası alan Bayram Erdoğan (29), kaçma hazırlığı yaparken, mahallede nöbet tutan jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine konuldu.

Elbistan ilçesinde, çok sayıda suç kaydı bulunan Bayram Erdoğan'ın kasten yaralama, hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından yargılandığı davaların dün Elbistan 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması yapıldı. Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de davalardan tutuklama çıkma ihtimaline karşı duruşmaya katıldı ancak Bayram Erdoğan duruşmaya gelmedi. Duruşmanın sonunda hakim, sanığı 3 ayrı suçtan toplam 33 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıp, tutuklanmasına karar verdi.

3 SAAT MAHALLEDE NÖBET TUTTULAR

Kararın ardından jandarma ekipleri, Bayram Erdoğan'ı yakalamak için çalışma başlattı. Erdoğan'ın, hakkında verilen kararı öğrendiği ve bu nedenle de evinden eşyaları alarak kaçacağı bilgisine ulaşan ekipler, Erdoğan'ın Karaelbistan Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi ancak bulamadı. Mahallede yaklaşık 3 saat nöbet tutan jandarma ekipleri, gece saatlerinde Bayram Erdoğan'ı eve girmek üzereyken yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.