Kadavradan Rahim Nakli Reddedildi

Akdeniz Üniversitesinde yapılan Türkiye'nin kadavradan üçüncü rahim nakli operasyonunda, hastanın "immünolojik (bağışıklık sistemi)" nedenlerine bağlı olarak organ reddinin gerçekleştiği bildirildi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezinde 18 Temmuz'da donörden alınan 1 kalp, 2 böbrek, 1 karaciğer, 2 kornea ve 1 rahmin başarılı ameliyatlarla hastalara nakledildiği belirtildi.

Doku uyumunun tam olduğu M.B. isimli hastaya da rahim nakli yapıldığı ifade edilen açıklamada, "İmmünolojik nedenlere bağlı organ reddi gelişmiştir. Hastamızın yaşamını riske atmamak amacıyla, nakledilen rahim ameliyatın ikinci gününde çıkarılmak zorunda kalınmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan hastamızın tedavisi servisimizde devam etmektedir." bilgisi verildi.

Açıklamada, organ bağışıyla birçok hastaya yeniden umut olan donörün ailesine başsağlığı, tedavi süreci devam eden tüm hastalara acil şifalar dileklerinde bulunuldu.

Olay

Akdeniz Üniversitesinde, kentte beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan organları arasında yer alan rahmin Antalya'da yaşayan M.B'ye (36), nakledilmesi için 18 Temmuz'da operasyon yapılmıştı.

Operasyonu, Türkiye'nin ilk yüz, çift kol ve dünyanın ilk kadavradan rahim nakli ameliyatını gerçekleştiren Organ Nakli ve İleri Sağlık Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile yaklaşık 20 kişilik ekip yürütmüştü.