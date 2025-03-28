Kadayıfa Ramazan Zammı

Haber: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'ın tescilli burma kadayıfı, üretim maliyetinin artması nedeniyle Ramazan Bayramı'nda zamlı satışa sunulacak. Bayram günlerinde onlarca ton kadayıfın satışının yapıldığı bir işletmenin genel müdürlüğünü yapan Figen Beyaz Ağaçgül, "Bize gelen ürünün maliyeti yüzde 70 artmış durumda. İşçilik, enerji gibi diğer alanlardaki maliyetlerde ise yüzde 45 arttı. Bu da doğal olarak tatlı satışlarına yansıdı" dedi.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2017 yılında tescillenen Diyarbakır'ın geleneksel burma kadayıfında, ekonomik krizin etkisiyle üretim maliyetinde artış yaşandı. Sütlü, fıstıklı, cevizli, kaymaklı, peynirli, burma, düz, çubuk çeşitleriyle kentin yüzyıllık lezzetiyle Diyarbakırlıların bayramlarda vazgeçilmesi olan kadayıf, bu bayram sofralara zamlı fiyatıyla gelecek.

'Artan üretim maliyeti zamlara neden oluyor'

Diyarbakır'da bir kadayıf üretim işletmesinin genel müdürlüğünü yapan Figen Beyaz Ağaçgül, artan üretim maliyeti nedeniyle ürünlerine zam yapmak durumunda kaldıklarını söyledi. Fiyatlara yapılacak zamma rağmen satışlarda bir ciddi düşüş beklemediklerini aktaran Ağaçgül, ancak istedikleri bir seviyede de satışların olmayacağını dile getirdi.

'Bize gelen ham maddenin fiyatında şikayetçiyiz'

Normal günlerde 1 ton, ramazan ayında 2,5 ton, bayramda ise 9 ton dolayında kadayıf satışı yaptıklarını ifade eden Ağaçgül, "Bize gelen ürünün maliyeti yüzde 70 artmış durumda. İşçilik, enerji gibi diğer alanlardaki maliyetlerde ise yüzde 45 arttı. Bu da doğal olarak tatlı satışlarına yansıdı. Bize gelen ham maddenin fiyatında şikayetçiyiz. Çünkü bu durumun tatlı fiyatlarına yansımasıyla vatandaşları etkileyecek. Artan maliyetlerin etkisiyle yapılan zamların ardından tatlı satışlarında çok ciddi bir düşüş yaşanmadı ancak istenilen bir seviyede de olmadığını söyleyebiliriz."