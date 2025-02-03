KADEM, 10 Bin Kadına Destek Verdi - Son Dakika
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KADEM, 10 Bin Kadına Destek Verdi

KADEM, 10 Bin Kadına Destek Verdi

KADEM, depremzedelere yönelik hizmetlerinde 10 bin kadına destek sunarak etkili çalışmalar gerçekleştirdi.

03.02.2025 15:51
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Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, İstanbul, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da 10 binin üzerinde kadının KADEM Kadın Destek Merkezi'nden hizmet aldığını söyledi.

KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar, Kahramanmaraş'taki konteyner kentte faaliyetlerini sürdüren KADEM Kadın Destek Merkezi'ni ziyaret etti.

Bayraktar, ziyaretin ardından AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, KADEM'in depremzede kadınlara yönelik çalışmalarının etkilerini görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Söz konusu etkilerin kendisini ve vakıf çalışanlarını motive ettiğini dile getiren Bayraktar, "Bu durum yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu, bu işlere devam etmemizin ne kadar önemli olduğunu göstermesi açısından beni çok etkiliyor." değerlendirmesini yaptı.

Bayraktar deprem bölgesinde çok büyük acılara şahit olduklarını aktararak, her zaman "keşke daha fazlasını yapabilsek" hissini taşıdıklarını söyledi.

Depremzedelerin peyderpey kalıcı konutlara geçtiğine dikkati çeken Bayraktar, "Tabii ki temelde bütün depremzedelerin kalıcı konutlara geçmiş olması güzel bir aşama fakat her halükarda Kadın Destek Merkezlerini devam ettirmek istiyoruz. Çünkü Kadın Destek Merkezi aslında depremden önce İstanbul'da başlattığımız bir hizmetti. Sadece deprem bağlamında değil genel olarak kadınların, ailelerin bu hizmetlere çok çok ihtiyacı var. Yani burada ücretsiz psikolojik danışmanlık, hukuki danışmanlık alıyorlar, meslek edindirme kurslarına gidebiliyorlar. Pek çok hizmet alıyorlar aslında, dolayısıyla her halükarda devam ettireceğiz." diye konuştu.

"Bizdeki hizmetin sonrasında 54 kadın kendi işini kurdu"

KADEM Kadın Destek Merkezlerinin İstanbul ve deprem bölgesindeki çalışmalarına ilişkin istatistiki veriler paylaşan Bayraktar, şöyle konuştu:

"İstanbul, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya'daki kadın destek merkezlerinde şimdiye kadar 10 bin 288 kadına hizmet vermişiz. 389 eğitim gerçekleştirmişiz, bunlar genelde meslek edindirme kursları. 1172 kişi psikolojik destek aldı ve bizdeki hizmetin sonrasında 54 kadın kendi işini kurdu veya işe başladı. Sadece Kahramanmaraş özelinde 201 kadın ile 605 sosyal hizmet görüşmesi gerçekleştirmişiz ve 101 kadınla da 614 psikolojik destek görüşmesi gerçekleştirdik. Bütün Kadın Destek Merkezlerimizin çalışmaları üzerine bir etki analizi yaptık ve bu etki analizinden çıkan sonuçlar bizi çok memnun etti. Şöyle ki buradan hizmet alan kadınların yüzde 83'ü bu hizmetlerden çok memnun olduğunu, buradan güçlenerek çıktığını ve hayata artık daha umutlu baktığını söylüyor. Yüzde 81'i aile bireyleriyle olumlu iletişiminin arttığını, çocuklarıyla iletişiminin iyileştiğini söylüyor ki bu çok çok memnuniyet verici. Hizmet alan kadınların yüzde 87'si 'Şiddet durumunda artık neler yapabileceğimi, nerelere başvurabileceğimi biliyorum.' diyor. Yüzde 86'sı 'Maddi zorluklarla nasıl başa çıkabileceğimi biliyorum.' diyor. Kadınlardaki bilgi artışı da çok güzel tabii ki ve yüzde 91'i de 'Kadın Destek Merkezleri lütfen başka şehirlerde de olsun.' diyor. Bu da bizim çalışmalarımız için tabii ki çok güzel bir geri dönüş."

KADEM olarak 55 ilde faaliyet gösterdiklerinin altını çizen Bayraktar, tüm bölgelerde bu dayanışma ruhunu güçlendirmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KADEM, 10 Bin Kadına Destek Verdi - Son Dakika

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