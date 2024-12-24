KADEM'den Gazze'ye Yardım Kampanyası - Son Dakika
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KADEM'den Gazze'ye Yardım Kampanyası

KADEM\'den Gazze\'ye Yardım Kampanyası

KADEM, Gazze'deki Filistinlilere destek için hayır çarşısı açtı ve kampanya düzenledi.

24.12.2024 16:49
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Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Sakarya Temsilciliği, bir yılı aşkın süredir İsrail'in saldırıları altında yaşayan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek amacıyla hayır çarşısı düzenledi.

KADEM tarafından Gazze'ye destek olmak amacıyla organize edilen "Gazze'ye Kardeş Payı" kampanyası kapsamında 55 ilde hayır çarşısı açıldı.

Temsilcilikten yapılan açıklamada, "Hayır çarşılarından elde edilen gelir ve toplanacak bağışlar, gıda ve hijyen malzemesi olarak Kızılay'ın yardım gemisiyle Gazze'ye ulaştırılacak." denildi.

SUBÜ öğrencileri "Sağlık Sokağı" etkinliği düzenlendi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Sakarya Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Akyazı Belediyesi ve Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğünce, Akyazı ilçesinde "Bu Sokakta Sağlık" mottosu ile "Sağlık Sokağı" etkinliği gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Sağlıklı ve Hareketli Yaşam Topluluğu" öğrencileri, kan şekeri, tansiyon, boy ve kilo ölçümü yaparak diyabet farkındalığı eğitimi verdi.

Genç Sağlıkçılar Topluluğu'nun akademisyen ve öğrencileri ise Heimlich manevrası ve 112 Acil Çağrı Merkezi bilgilendirmesi ile kanser taraması yaptı.

Genç Yeşilay Topluluğu, farkındalık oluşturmak amacıyla parmak boyama ve alkol gözlüğü etkinlikleri gerçekleştirdi, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne (YEDAM) ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Topluluğu akademisyen ve öğrencileri, duyu, motor gelişim ve kas kuvveti değerlendirmesiyle denge testi uygulaması yaptı.

Serdivan'da çevre düzenlemesi

Serdivan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde çevre düzenlemesi yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yürüyüş yollarının bakımı yapıldı, alanın genel temizliği sağlandı. Yeşil alanlardaki çimler biçildi, ağaçlar budandı ve peyzaj düzenlemeleriyle bölgeye estetik görünüm kazandırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KADEM'den Gazze'ye Yardım Kampanyası - Son Dakika

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