Kademeli Emeklilikte Adaletsizlik

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, "Bir gün yüzünden emekli olmak için 17 yıl beklemek zorunda kalmak, böyle bir adalet olur mu? Aynı prim gün sayısını dolduran, aynı sigorta sistemine tabi olan insanlar sadece birkaç gün fark yüzünden emekli olamıyor. Kademeli emeklilik artık bir zorunluluktur. Adil bir düzenleme yapılarak bu hukuksuzluğa son verilmeli ve milyonlarca emekçinin gasp edilen emekliliği geri verilmelidir" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, kademeli emeklilik sisteminin yarattığı adaletsizliğe ilişkin açıklama yaptı. Akkuş İlgezdi, şunları söyledi:

"Bir gün yüzünden emekli olmak için 17 yıl beklemek zorunda kalmak, böyle bir adalet olur mu? Aynı prim gün sayısını dolduran, aynı sigorta sistemine tabi olan insanlar sadece birkaç gün fark yüzünden emekli olamıyor. Yıllarca çalışmış, primini ödemiş milyonlarca emekli, sigortası bir gün geç kaldığı için tam 17-20 yıl beklemek zorunda bırakılıyor. Bu bir adaletsizliktir. Aynı yaş grubunda, aynı iş yerinde, hatta aynı ailede çalışan insanlar arasında keyfi bir tarih sınırı nedeniyle uygulanan bu sistem çalışma barışını bozmuş ve eşit yurttaşlık ilkesini ihlal etmiştir. Kademeli emeklilik artık bir zorunluluktur. Adil bir düzenleme yapılarak bu hukuksuzluğa son verilmeli ve milyonlarca emekçinin gasp edilen emekliliği geri verilmelidir. Bu çarpık düzen devam edemez, bu haksızlık artık sona ermelidir. Kademeli emeklilik haktır."