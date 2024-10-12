Kadıgil'den Hayvan Katliamına Tepki

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(İSTANBUL) - TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, Gebze'de onlarca hayvanın katledilmesine ilişkin alınan numunelerin incelenmesinin pazartesi gününe bırakılmasına tepki gösterdi. Kadıgil, "Böyle toplumsal infial yaratmış bir suçun delillerini inceleyecek bir tane kamu görevlisi yok mu? Tarım ve Orman Bakanlığı, uyuyor musunuz" dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü Sera Kadıgil, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla dün Gebze'de katledilen hayvanlardan alınan numunelerin incelenmesi için pazartesi gününün beklenmesine tepki gösterdi. Kadıgil'in paylaşımı şöyle:

"Böyle toplumsal infial yaratmış bir suçun delillerini inceleyecek bir tane kamu görevlisi yok mu?"

"Gebze'deki katliamdan alınan numuneler inceleme için Ankara Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü'ne gönderildi. Enstitü Müdürü ise konuyu takip eden avukatlara işlemin ancak pazartesi yapılacağını söylemiş. Soruyoruz: Neden? Neyi bekliyorsunuz? Böyle toplumsal infial yaratmış bir suçun delillerini inceleyecek bir tane kamu görevlisi yok mu? Becerip bulamıyor musunuz? Tarım ve Orman Bakanlığı, uyuyor musunuz?"

Yaşam hakkı savunucuları bu akşam Ankara'da buluşuyor

Öte yandan, yaşam hakkı savunucuları bugün saat 19: 00'da Ankara Etlik'te bulunan Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü önünde buluşma çağrısı yaptı.