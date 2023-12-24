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Kadıköy'de alkollü sürücü kaza yaptı - Son Dakika
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Kadıköy'de alkollü sürücü kaza yaptı

Bağdat Caddesi'nde meydana gelen kazada alkollü olan sürücü, alkol testi yapılırken basın mensuplarına tepki gösterdi. Sürücü 1.83 promil alkollü çıktı.

24.12.2023 - 07:24,  Güncelleme: 07:26
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KADIKÖY, Bağdat Caddesi'nde kaza yapan otomobilin sürücüsü, alkol testi yapıldığı sırada görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi. Sürücü Nur Kocaoğlu, "Ben alkollü olduğumu kabul ediyorum, görüntü almayın" dedi. Sürücü, 1.83 promil alkollü çıktı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nur Kocaoğlu'nun kullandığı 61 AGT 322 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan 34 TFL 08 plakalı taksiye çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, otomobil ve takside hasar oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücülerin sağlık kontrollerini olay yerinde yaptı. Polis ekipleri ise yolda önlem aldı.

Trafik polisleri kazaya karışan otomobil sürücüsü Nur Kocaoğlu'na alkol testi yaptı. Kocaoğlu'nun 1.83 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayı görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösteren Nur Kocaoğlu, alkol testi aşamasında görüntü alınmasını istemedi. Basın mensuplarına, "Ben alkollü olduğumu kabul ediyorum, görüntü almayın. Alkolüm var, yaptığı çok ayıp" dedi. O sırada alkollü sürücünün yanında bulunan kişi, kameranın önüne geçerek, engel olmaya çalıştı.

Kadıköy\'de alkollü sürücü kaza yaptı
Kaynak: DHA
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Bağdat, Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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