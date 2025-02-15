KADIKÖY'de, helikopter destekli denetim gerçekleştirildi. Denetimler sırasında durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolculara Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, akşam saatlerinde Osmanağa Mahallesi Kuşdili Caddesi'nde 'Huzur ve Güven İstanbul' denetimi yapıldı. Denetime, Asayiş Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri katıldı. Helikopter ile havadan destek verilen denetimlerde durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolculara Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Kadıköy'de Helikopter Destekli Huzur Denetimi - Son Dakika
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