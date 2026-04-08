Kadıköy'de Tekne Yangını; 4 Kişi Tahliye Edildi
Kadıköy'de Tekne Yangını; 4 Kişi Tahliye Edildi

08.04.2026 16:20
Kadıköy'de bir teknede çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

KADIKÖY'de seyir halindeki teknede çıkan yangın, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Teknede bulunan 4 kişinin ekipler tarafından tahliye edildiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

Haydarpaşa Mendireği açıklarında seyir halindeki teknede 5 Nisan saat 21.00 sıralarında çıkan yangın Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KEGM-3 ve KEGM-4 hızlı tahlisiye botlarının müdahalesiyle söndürüldü. Teknede bulunan 4 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edildi. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangında soğutma çalışmaları tamamlanan tekne EGM-4 botu tarafından yedeklenerek Kalamış Marina'ya çekilerek emniyete alındı. Çalışmalar dron ile havadan görüntülenirken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

TAHLİYE ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İçişleri Bakanlığı, yangına kısa sürede müdahale ederek teknedeki 4 kişinin tahliye edilerek yangının söndürüldüğü anlara ait görüntüleri sanal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda, " İstanbul'un Kadıköy ilçesinde teknede çıkan yangında 4 vatandaşımız Sahil Güvenlik ekiplerimizce tahliye edildi. İstanbul'un Kadıköy ilçesi Haydarpaşa Limanı önlerinde, bir özel teknede yangın çıktığı bilgisinin alınması üzerine, olay yerine derhal 2 Sahil Güvenlik Botu (KB-81, KB-27) sevk edildi ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından 2 hızlı tahlisiye botu (KEGM-3, KEGM-4) görevlendirildi. Yapılan kurtarma faaliyetinde, özel tekne içerisindeki 4 vatandaşımız sağlık durumları iyi şekilde Sahil Güvenlik Botu üzerine alındı ve teknede çıkan yangın Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Botları tarafından söndürüldü. Kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

