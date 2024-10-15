Kadın Çiftçiler Günü'nde Sosyal Güvence Vurgusu - Son Dakika
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Kadın Çiftçiler Günü'nde Sosyal Güvence Vurgusu

TZOB Başkanı Bayraktar, kadın çiftçilere Tarım BAĞ-KUR prim desteği verilmesini istedi.

15.10.2024 10:21
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(ANKARA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla "Kadın çiftçilerimizin de toplumsal cinsiyet eşitliği ve adaleti sağlanarak sosyal güvenlik sistemine katılımları desteklenmelidir. Kadın çiftçilerimize Tarım BAĞ-KUR prim desteği sağlanması, kırsalda yapılacak en büyük reformdur" açıklamasını yaptı.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Ziraat Odası'na kayıtlı üyelerin yüzde 17,82'sinin kadın çiftçilerden oluştuğunu belirten Bayraktar, tarımda kadınların iş gücünün önemli bir kısmını oluşturmasına rağmen çoğunluğunun sosyal güvenceden yoksun olduklarına dikkat çekti. Bayraktar, şunları kaydetti:

"Kadın çiftçilerimiz, ülkemizde büyük bir çoğunluğu küçük işletmelerden oluşan tarım

sektöründe erkeğin en büyük destekçisidir. Türkiye Ziraat Odaları Birliği verilerine göre; 755 Ziraat Odamıza kayıtlı toplam 933 bin 723 kadın çiftçi bulunuyor. Üyelerimizin yüzde 17,82'si kadın çiftçilerimizden oluşuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu 2023 yılı verilerine göre; Türkiye'de 4/b kapsamındaki toplam 460 bin 260 Tarım BAĞ-KUR'lu çiftçinin yüzde 24'ünü oluşturan 110 bin 381 kadın çiftçi sosyal güvenlik sistemine kayıtlı olarak Tarım BAĞ-KUR'unu kendisi ödüyor.

"Tarımda kadınların çoğunluğu sosyal güvenceden yoksun durumdadır"

Tarımda kadınlar işgücünün önemli bir kısmını oluşturmasına rağmen çoğunluğu sosyal güvenceden yoksun durumdadır. Ziraat Odalarına kayıtlı 933 bin 723 kadın çiftçinin sadece yüzde 11,8'i Tarım BAĞ-KUR'unu ödeyerek Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıtlıdır. Yani Ziraat Odalarına kayıtlı çalışan kadınların yüzde 88,2'si gelirinin düşük olması sebebiyle sosyal güvenlik sistemine kayıtlı değildir. Pozitif ayrımcılığı hak eden kadın çiftçilerimizin sosyal güvenlik sistemine katılımının desteklenmesi kadınlarımızı kırsalda tutabilmek için bir zorunluluktur. Zira kırsal alanlardan kente göçün en büyük sebebi sosyal güvenceden yoksunluk ve yeterli gelirin elde edilememesidir. 25 yıldır çocuk doğmamış kırsal alanlarımız bulunuyor. İnsanlarımız köylerini ve tarımı terk ediyorlar.

Tarımda çalışan kadınlarımızın 2024 yılında açıklanan asgari ücret ve aylık prim ödeme gün sayısının 30 olması sebebiyle aylık 6 bin 900 lira, indirimli olarak aylık 5 bin 900 lira olan Tarım BAĞ-KUR primlerini ödeyebilmesi mümkün değildir. Aile çiftçiliği ile uğraşan kadın ve erkek bireylerden sadece erkek birey prim ödeyecek güçte ise sosyal güvenlik sistemine dahil oluyor. Kadın çiftçilerimizin de toplumsal cinsiyet eşitliği ve adaleti sağlanarak sosyal güvenlik sistemine katılımları desteklenmelidir. Kadın çiftçilerimize Tarım BAĞ-KUR prim desteği sağlanması, kırsalda yapılacak en büyük reformdur.

Sadece kendi evlatlarını değil, tüm vatanımızı da doyuran, analık eden tarımın görünmez kahramanları kadın çiftçilerimizin 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: ANKA

Şemsi Bayraktar, Ekonomi, Güncel, Kadın, Dünya, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın Çiftçiler Günü'nde Sosyal Güvence Vurgusu - Son Dakika

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