Kadın Çiftçilere İndirimli Hayvan Satışı - Son Dakika
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Kadın Çiftçilere İndirimli Hayvan Satışı

Kadın Çiftçilere İndirimli Hayvan Satışı

Adana'daki 'Dost Mezat'ta kadın çiftçilere %20 indirimle 221 büyükbaş hayvan satıldı.

12.10.2024 20:17
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Adana'da büyükbaş hayvan satışındaki çeşitli aracılık masraflarının ortadan kaldırılması ve daha uygun fiyatla hayvan alınabilmesi için düzenlenen "Dost Mezat"ın üçüncüsü, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü kapsamında kadınlara özel indirim uygulamasıyla gerçekleştirildi.

Dost Ziraat İşletmelerince, yetiştiricilerin büyükbaş hayvanlara uygun fiyatla ulaşılması amacıyla açık artırma usulüyle mezat düzenlendi.

Merkez Yüreğir ilçesi Beyköy Mahallesi'ndeki çiftlikte düzenlenen mezatta, işletme tarafından "hastalıktan ari" sertifikalı 221 gebe düve, erkek ve dişi buzağı satışa sunuldu.

Mezatta, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü kapsamında kadınlara da alış fiyatı üzerinden yüzde 20 indirim yapıldı.

Kadınlar, kendilerine özel bu uygulamayla katıldıkları mezatta aldıkları 105 hayvanın ücretinin yüzde 20 aşağısını ödedi.

Öte yandan genç çiftçiler tarafından açık artırmayla satışı yapılan bir hayvandan elde edilen gelir de teknoloji bağımlılığıyla mücadele kullanılmak üzere Yeşilay'a bağışlandı.

"İlgi günden güne artıyor"

Dost Ziraat İşletmeleri Genel Müdürü Ahmet Bozkurt, AA muhabirine, kadınların Dünya Çiftçi Kadınlar Günü'nü kutladı.

Mezadı düzenleme amaçlarının aracıları ortadan kaldırmak olduğunu belirten Bozkurt, üretici ve tüketicinin hayvanlara doğru fiyatta ulaşmasını istediklerini vurguladı.

Bozkurt, gerçekleştirdikleri üçüncü mezada ilginin yoğun olduğuna dikkati çekerek, "Birinci mezatta tribünlerimiz yarı yarıya doluydu. Üçüncü mezatta tribünlerimiz tıka basa doldu. Çok şükür amacımıza ulaşıyoruz. Bu da bize ayrı bir gurur veriyor. İlgi günden güne artıyor." diye konuştu.

Kadın üreticileri desteklemek istediklerinin altını çizen Bozkurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde kadın üreticilerimize yüzde 20 indirim uyguluyoruz. Burada kadın üreticilerimiz çok sayıda hayvan aldılar. Çok mutlu olduk. Talepler daha sık mezat düzenlenmesi yönünde. Biz de bu talepleri değerlendiriyoruz. Muhtemelen dördüncü mezadımızı da kısa sürede açıklayacağız."

"Kadınları desteklemeleri güzel"

Aksaray'dan gelerek mezada katılan Seda Seyfeli, veteriner hekim olduğunu ve çiftlikleri için hayvan alacağını söyledi.

Mezada ilk defa katıldığını belirten Seyfeli, "Hayvancılık için çok önemli bir organizasyon. İnşallah devamı gelir, biz de katılmaya devam ederiz. Kadınlar için yüzde 20 indirim var. Bu da kadın çiftçiler için önemli bir miktar. 100 bin liraya aldığınız hayvanı 80 bine alıyorsunuz, bu diğer katılımcıların önüne geçiriyor bizi." ifadelerini kullandı.

Eskişehir'den mezada katılan Seviye Nalcı da 44 yıldır hayvancılık yaptığını dile getirdi.

Daha önce Kars'tan hayvan aldığını belirten Nalcı, şunları kaydetti:

"Evimizde 15 hayvanımız var. Devam ettirmeyi düşünüyoruz. İnternetten araştırırken gördük mezadı. 15 hayvan aldım. İlk pahalı aldım ama sonra daha ucuz oldu. Her şey nasip. Kadınları desteklemeleri güzel. Her zaman bekleriz. Bizler için avantaj."

Kaynak: AA

Etkinlikler, Ekonomi, Güncel, Tarım, Dünya, adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın Çiftçilere İndirimli Hayvan Satışı - Son Dakika

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