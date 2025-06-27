Kadın Dirseğindeki Çoklu Kırıkla Tedavi Oldu - Son Dakika
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Kadın Dirseğindeki Çoklu Kırıkla Tedavi Oldu

Kadın Dirseğindeki Çoklu Kırıkla Tedavi Oldu
27.06.2025 11:54
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Diyarbakır Hastanesi'nde başarılı ameliyatla dirseğindeki çoklu kırık ve bağ yaralanması tedavi edildi.

Dirseğinde çoklu kırık ve bağ yaralanması bulunan kadın, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batman'da yaşayan Cevriye Erek, kolunun üzerine düşmesi sonucu dirseğinde birden fazla kemik kırığı ve bağ kopması yaşadı.

Tedavi için Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Erek'in muayene ve tetkiklerinde, dirsek eklemine yakın bölgede kırıklar ile iç ve dış yan bağlarda kopma tespit edildi.

Ortopedi uzmanları Op. Dr. Okan Ateş ile Op. Dr. Mustafa Altıntaş tarafından ameliyatı gerçekleştirilen Erek, sağlığına kavuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Op. Dr. Ateş, bu tür kombinasyon yaralanmalarının nadir görüldüğünü ve tek başına müdahale edilmesinin zor olduğunu belirtti.

Öncelikle kırık kemik parçalarını vida ile sabitlediklerini daha sona kopan bağları onardıklarını bildiren Erek, "Son olarak kolun hareket kabiliyetini koruyacak şekilde özel bir hareketli dış sabitleyici uyguladık. Bu sayede hem fonksiyonel iyileşme sağladık hem de ağrısız bir süreç geçirmesini hedefledik." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kadın Dirseğindeki Çoklu Kırıkla Tedavi Oldu - Son Dakika

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