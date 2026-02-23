Kadın Meclisi'nden Cezaevi Önünde Açıklama - Son Dakika
Son Dakika

Kadın Meclisi'nden Cezaevi Önünde Açıklama

Kadın Meclisi\'nden Cezaevi Önünde Açıklama
23.02.2026 17:44
DEM Parti Kadın Meclisi, Bakırköy Kadın Cezaevi önünde hak ihlallerine karşı basın açıklaması yaptı.

(İSTANBUL) DEM Parti Kadın Meclisi, Sosyalist Kadın Meclisleri'ne yönelik operasyonlar ve cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine karşı Bakırköy Kadın Cezaevi önünde açıklama yaptı. DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, "8 Mart'a giderken kadın mücadelesi ne bir barikat tanır, ne bir cezaevi tanır, ne bir baskı politikası tanır. Bu 8 Mart'ta biz bir yandan isyanımızı dile getireceğiz ama aynı zamanda bulunduğumuz her alanda birbirimize ses olmaya devam edeceğiz. Hiçbir şekilde bu saldırıları kabul etmiyoruz" dedi.

DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu ile bileşen partilerin eş genel başkanları ve sözcülerinin katılımıyla Bakırköy Kapalı Cezaevi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada konuşan Türkoğlu, cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerini her zaman dile getirdiklerini belirterek, "Bugün de bunu dile getiriyoruz ancak şunu ifade etmek gerekiyor. Bu ülkede siyasi operasyonlar kadın mücadelesini asla ve asla hapsedemeyecektir" dedi.

Kadınların hem cezaevinde hem dışarıda aynı sesi yükselttiğini söyleyen Türkoğlu, "Biz kadınlar hiçbir şekilde baskı politikalarına biat etmedik, etmiyoruz" ifadelerini kullandı. Bakırköy Kadın Cezaevi önünde bulunma nedenlerinin yalnızca cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri olmadığını vurgulayan Türkoğlu, "Aynı zamanda siyasi kadın tutuklamalarına karşı dayanışmayı büyütmek ve Sosyalist Kadın Meclisleri şahsında birleşik kadın mücadelesine yönelik saldırıları kınamak için buradayız" dedi.

Türkoğlu: "Kadın mücadelesi Kürt halkıyla birlikte Türkiye halklarının barış, özgürlük ve eşitlik mücadelesidir"

Türkoğlu, baskı politikalarını asla kabul etmediklerini söyleyerek "Bu 8 Mart'a giderken arkadaşlarımızla birlikte bu 8 Mart'ta biz onların mücadelesiyle birlikte direnişiyle birlikte sokak sokak Sosyalist Kadın Meclislerinin mücadelesini her yerde örmeye devam edeceğiz. Bulunduğumuz her alanda Sosyalist Kadın Meclislerinin o eşitlik ve özgürlük mücadelesi bizim mücadelemizdir. Çünkü kadın mücadelesidir ve biz kadınlar birbirimize ses olmaya devam edeceğiz. Bu 8 Mart'a giderken kadın mücadelesi ne bir barikat tanır, ne bir cezaevi tanır, ne bir baskı politikası tanır. Bu 8 Mart'ta biz bir yandan isyanımızı dile getireceğiz ama aynı zamanda bulunduğumuz her alanda birbirimize ses olmaya devam edeceğiz. Hiçbir şekilde bu saldırıları kabul etmiyoruz. Biz kadınlar birbirimize ses olacağız" diye konuştu.

Beştaş: "Yüzlerce kadın yalnızca siyasi düşünceleri, muhalif kimlikleri yüzünden cezaevlerinde tutuluyor"

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş ise, "Hangi koşulda olursa olsun kadın özgürlük mücadelesini her yerde sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. Sosyalist Kadın Meclisleri'ne yönelik Eskişehir merkezli operasyonlar kapsamında çok sayıda kadının Bakırköy Cezaevi'nde tutulduğunu belirten Beştaş, "Yüzlerce kadın yalnızca siyasi düşünceleri, muhalif kimlikleri ve eşitlik, özgürlük, demokrasi mücadelesi yürüttükleri için cezaevlerinde tutuluyor" dedi.

Beştaş, kadın mücadelesinin "duvar tanımadığını" söyleyerek, "2016'dan bu yana cezaevinde tutulan eş genel başkanımız Figen Yüksekdağ, 10. yılında hala rehin siyasetiyle içeride tutuluyor" ifadelerini kullandı. Bakırköy Cezaevi önünden tüm kadın tutuklulara selam gönderen Beştaş, "Duruşlarına selam olsun" dedi.

"Göreviniz kadınların özgürlük yürüyüşüne müdahale etmek değil, kadına yönelik elleri indirmektir"

İktidarın 8 Mart öncesinde kadın katillerini değil, kadın özgürlük mücadelesi yürütenleri hedef aldığını savunan Beştaş, şunları kaydetti:

"Yetkililer hiçbir şey yokmuş gibi aile yılı politikalarını, kadına yönelik saldırılarını devam ettiriyor ama gözümüzün önünde bir kadın kırımı devam ediyor. Göreviniz savcılara, yargıya, siyasi iktidara, kadınların özgürlük yürüyüşüne müdahale etmek değil. Göreviniz kadına yönelik elleri indirmektir, katilleri cezalandırmaktır, kadına yönelik saldırıları, suçları engellemektir. Ama onlar ne yapıyorlar? Çıkardıkları paketlerle siyasi mahkemeleri değil, kadın katillerini, kadına yönelik saldıranları serbest bırakıp sonra da yeni katliamların, yeni cinsel saldırıların önünü açıyorlar."

Kaynak: ANKA

