Kadına Şiddet Uygulayan Sanığa Ceza İndirimi

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Haber: Esra Tokat

(ANKARA) - Konya'da kendisinden ayrılmak isteyen kadına şiddet uygulayan, daha önce dokuz suçtan hüküm giymiş olan M.H. isimli erkek hakkında, "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimleri uygulandı. Sanık M.H.'ye "Kadına karşı basit yaralama" suçundan verilen dokuz ay hapis cezası, dört ay altı güne indirildi.

Konya'da dokuz aydır birlikte olduğu 43 yaşındaki M.H. isimli erkekten ayrılmak isteyen ve bu nedenle şiddet gören 43 yaşındaki Ö.S. isimli kadın, 21 Haziran'da Konya Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

Ö.S., şikayet dilekçesinde, "M. ile dokuz aylık birlikteliğimiz oldu ancak ben anlaşamadığım için yaklaşık yedi aydır ayrılmak istiyorum. M. 'Benden ayrılırsan yüzünü yakarım, seni herkese rezil edeceğim' diye tehditlerde bulunup, evime gelip sürekli rahatsızlık veriyordu. En son da 15 Haziran günü saat 11.00 sıralarında adresime gelip benimle konuşmak istediğini söyledi. Araç ile boş bir araziye gittilk. Ben ayrılmak istediğimi söyledim, M. kabul etmedi ve daha sonra aracında bulunan plastik küllüğü kafama attı. Kollarıma, yüzüme, ağzıma, tüm vücuduma yumruk attı. Bana sinkaflı küfürler ederek 'seni adam edeceğim' dedi. Daha sonra kendisini şikayet edeceğimi söyleyince de evimin önünden ayrılmadı. Ben 16 Haziran'da kızımın yanına Ankara'ya gittim. M. de peşimden geldi. 19 Haziran'da M.'nin haberi olmadan Konya'ya tekrar döndüm ve biriminize müracaat için geldim" ifadelerini kullandı.

"İftira atıyor, psikolojik sorunları var" savunması

Şikayetin üzerine şüpheli M.H. ise alınan ifadesinde, "Bana iftira atmaktadır. Ben kendisinin psikolojik sorunları olduğunu düşünmekteyim" diyerek, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Darp kanıtlandı

Ancak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Adli Tıp Anabilimdalı Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda darp kanıtlandı. Buna göre, Ö.S.'nin dişlerinde kırık ve vücudunun pek çok noktasında da morluk ve şişlik tespit edildi.

Dokuz ay hapis cezası dört aya indi

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturmanın ardından Konya 15. Asliye Ceza Mahkemesinde "Kadına karşı basit yaralama" suçlamasıyla dava açıldı.

Dava sonucunda sanık M.H'nin atılı suçu işlediği gerekçesiyle dokuz ay hapis cezası verildi. Verilen dokuz ay hapis cezası, "haksız tahrik indirimi" ve "iyi hal indirimi" uygulanarak dört ay altı gün hapis cezasına indirildi. Sanığın daha önce dokuz suçtan hüküm giymesi ise cezanın süresine etki etmezken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının uygulanmamasına gerekçe oldu.