Kadına Yönelik Şiddete Protesto

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Ankara Genç İHH gönüllüleri, kadına yönelik şiddet olaylarını protesto etti.

Pankart ve dövizler taşıyan grup, Hacı Bayram Veli Camisi avlusunda toplandı.

Ankara Genç İHH Başkanı Rukiye Demir, burada yaptığı açıklamada, "Kötülüğün, vahşetin sıradanlaşmasıyla yitirdiğimiz çocuklarımız ve kadınlarımız ile beraber toplum vicdanını da zamanla yitireceğimiz açıktır. Çocuklarını, kadınlarını koruyamayan toplumun, güvenli bir geleceği olmayacaktır. Güvenli gelecek için dil, din, ırk ayırt etmeksizin tüm topluma barış ve huzuru vaat etmeliyiz." dedi.

Demir, Adalet Bakanlığının 2024 verilerine göre, ceza infaz kurumlarındaki, hükümlülerin yüzde 33,7'sinin uyuşturucu madde ile bağlantılı suçlardan ceza aldığını kaydetti.

Bu istatistiklerle uyuşturucuyla mücadelenin ne kadar acil bir ihtiyaç olduğunun altını çizen Demir, şöyle devam etti:

"Bir tarafta bağımlılıkla mücadele konulu kamu spotu, diğer tarafta uyuşturucu kullanımının suç olmadığı, savunusunun tezatlığı ile karşılaşıyoruz. Bir tarafta kadın cinayetleri, çocuk katliamları, hayvanlara işkence kınanırken, diğer tarafta bu duyguları besleyen akımların ve inançların toplum nezdinde muteber addedilmeye çalışıldığına şahit oluyoruz. Bizler her şeyden önce, toplum güvenliği noktasında tehlike arz eden, fikir, inanç, sanat ve her ne isim altında olursa olsun, sınırlarının çizilmesi gerektiğini düşünüyor ve meşru görülmemesi için gerekli çalışmaların yapılmasını istiyoruz."

Suçluların cezalandırılarak, ıslahının önüne geçen infaz yasasında değişiklik yapılmasını, sokakların kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere toplumun tüm unsurları için güvenli hale getirilmesini talep eden Demir, "Sivil toplum kuruluşları, hükümetler, cemaatler, kurum ve kuruluşlar toplumsal değişime öncülük etmeli ve toplumun huzur ve güven ortamının sağlanması için harekete geçmelidir." ifadelerini kullandı.