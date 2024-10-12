Kadına Yönelik Şiddete Protesto - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kadına Yönelik Şiddete Protesto

Ankara Genç İHH, kadına yönelik şiddeti protesto ederek güvenli bir geleceğin önemine dikkat çekti.

12.10.2024 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Genç İHH gönüllüleri, kadına yönelik şiddet olaylarını protesto etti.

Pankart ve dövizler taşıyan grup, Hacı Bayram Veli Camisi avlusunda toplandı.

Ankara Genç İHH Başkanı Rukiye Demir, burada yaptığı açıklamada, "Kötülüğün, vahşetin sıradanlaşmasıyla yitirdiğimiz çocuklarımız ve kadınlarımız ile beraber toplum vicdanını da zamanla yitireceğimiz açıktır. Çocuklarını, kadınlarını koruyamayan toplumun, güvenli bir geleceği olmayacaktır. Güvenli gelecek için dil, din, ırk ayırt etmeksizin tüm topluma barış ve huzuru vaat etmeliyiz." dedi.

Demir, Adalet Bakanlığının 2024 verilerine göre, ceza infaz kurumlarındaki, hükümlülerin yüzde 33,7'sinin uyuşturucu madde ile bağlantılı suçlardan ceza aldığını kaydetti.

Bu istatistiklerle uyuşturucuyla mücadelenin ne kadar acil bir ihtiyaç olduğunun altını çizen Demir, şöyle devam etti:

"Bir tarafta bağımlılıkla mücadele konulu kamu spotu, diğer tarafta uyuşturucu kullanımının suç olmadığı, savunusunun tezatlığı ile karşılaşıyoruz. Bir tarafta kadın cinayetleri, çocuk katliamları, hayvanlara işkence kınanırken, diğer tarafta bu duyguları besleyen akımların ve inançların toplum nezdinde muteber addedilmeye çalışıldığına şahit oluyoruz. Bizler her şeyden önce, toplum güvenliği noktasında tehlike arz eden, fikir, inanç, sanat ve her ne isim altında olursa olsun, sınırlarının çizilmesi gerektiğini düşünüyor ve meşru görülmemesi için gerekli çalışmaların yapılmasını istiyoruz."

Suçluların cezalandırılarak, ıslahının önüne geçen infaz yasasında değişiklik yapılmasını, sokakların kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere toplumun tüm unsurları için güvenli hale getirilmesini talep eden Demir, "Sivil toplum kuruluşları, hükümetler, cemaatler, kurum ve kuruluşlar toplumsal değişime öncülük etmeli ve toplumun huzur ve güven ortamının sağlanması için harekete geçmelidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Güvenlik, Politika, ankara, Güncel, Hukuk, Kadın, İHH, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadına Yönelik Şiddete Protesto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:01 ’Çözüm Süreci’ tartışmalarına Destici’den çok sert tepki: Milletimize yeniden yutturulmasına rıza göstermeyeceğiz 'Çözüm Süreci' tartışmalarına Destici'den çok sert tepki: Milletimize yeniden yutturulmasına rıza göstermeyeceğiz
18:11 Benzin istasyonunda dev patlama: Ölenler arasında çocuklar var Benzin istasyonunda dev patlama: Ölenler arasında çocuklar var
17:11 Bakanlık firma isimlerini tek tek ifşa etti Vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirmişler Bakanlık firma isimlerini tek tek ifşa etti! Vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirmişler
16:54 Aile yakını konuştu, Gaziantep’teki aile katliamının arkasındaki neden ortaya çıktı Aile yakını konuştu, Gaziantep'teki aile katliamının arkasındaki neden ortaya çıktı
16:02 Kabinede kimler değişecek Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var Kabinede kimler değişecek? Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var
07:28 Karadağ’ın teknik direktörü A Milli Futbol Takımı’nı öve öve bitiremedi Karadağ'ın teknik direktörü A Milli Futbol Takımı'nı öve öve bitiremedi
07:11 İrfan Can Kahveci, attığı golü tek cümlede özetledi İrfan Can Kahveci, attığı golü tek cümlede özetledi
01:47 Yalova’da kimyasal sızıntı: Nükleer tehdit ekibi bölgeye yönlendirildi Yalova'da kimyasal sızıntı: Nükleer tehdit ekibi bölgeye yönlendirildi
00:14 Ambulansın önünü kesip şoförü döven şehir eşkıyasının akıbeti belli oldu Ambulansın önünü kesip şoförü döven şehir eşkıyasının akıbeti belli oldu
23:47 ABD’nin iki numarasından ’İran’ı vururuz’ mesajı ABD'nin iki numarasından 'İran'ı vururuz' mesajı
23:45 Diyarbakır’da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı var Diyarbakır'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı var
23:41 A Milli Futbol Takımımız, Karadağ’ı 1-0 mağlup etti A Milli Futbol Takımımız, Karadağ'ı 1-0 mağlup etti
23:24 Anadolu Efes’te forma giyen Stanley Johnson’ın evini kurşunladılar Anadolu Efes'te forma giyen Stanley Johnson'ın evini kurşunladılar
23:17 Domuz eti skandalıyla gündeme gelen Köfteci Yusuf’a gidip yemek yiyen isim şaşırttı Domuz eti skandalıyla gündeme gelen Köfteci Yusuf'a gidip yemek yiyen isim şaşırttı
22:53 İngiltere Futbol Federasyonu’ndan tarihi teknik direktör hamlesi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan tarihi teknik direktör hamlesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2024 19:33:53. #1.13#
SON DAKİKA: Kadına Yönelik Şiddete Protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.