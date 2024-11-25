Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etkinlikleri

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Mersin ve Osmaniye'nin ilçelerinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla etkinlikler yapıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde şiddete karşı farkındalık oluşturulması için Yarenlik Alanı'nda yürüyüş gerçekleştirildi.

Tarsus Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüşe, Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ve vatandaşlar katıldı.

Osmaniye Barosu Kadın, Çocuk ve Engelli Hakları Komisyonu üyeleri de Düziçi Adliyesi önünde bir araya geldi.

Grup adına konuşan Fatma Postlu, kadına yönelik şiddetin sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın sorunu olduğunu söyledi.