Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı - Son Dakika
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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı

Midyat'ta kadına yönelik şiddetin önlenmesi için değerlendirme toplantısı yapıldı.

18.11.2024 21:16
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Mardin'in Midyat ilçesinde Kaymakam Ömer Faruk Özdemir başkanlığında "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalar, mevcut stratejiler ve bu kapsamda atılacak adımlar değerlendirildi.

Toplantıya, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Celal Özgür Öz, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Volkan Şenocak, Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Aysel Alver, Midyat Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Fevzi Çakmak, Midyat Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Abdulcelil Çelik ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA

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