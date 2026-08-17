Kadınhanı\'nda Fotoğraf Zirvesi Etkinliği

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde fotoğraf etkinliği düzenlendi.

Kadınhanı Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kaymakamlık, belediye ve Anadolu Selçuklu Fotoğraf Derneği'nin (ASFOD) öncülüğünde Fotoğraf Zirvesi Etkinliği düzenlendi.

Organizasyona yaklaşık 150 fotoğrafçının katılacağı ve iki gün boyunca Kadınhanı'nın tarihi ve coğrafi güzelliklerinin fotoğraflanacağı belirtildi.

TFSF Yönetim Kurulu Üyesi ve ASFOD Başkanı Tahir Ceylan, federasyon yönetimini ve fotoğrafçıları Kadınhanı'nda ağırlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye fotoğraf sanatının zirve isimlerini ve değerli yönetim kurulumuzu Kadınhanı'nda ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu anlamlı buluşma, ilçemizin saklı kalmış doğal, tarihi ve kültürel estetiğini sanatın evrensel diliyle geleceğe taşıyan çok kıymetli bir köprü oldu."

Kadınhanı Belediye Başkanı İrfan Karaca ise organizasyonun ilçe tanıtımı açısından önemli olduğunu vurgulayarak, "Çekilen birbirinden güzel fotoğraflarla ilçemizin sahip olduğu doğal güzelliklerin ve sosyal alanların daha geniş kitlelere tanıtılmasına katkı sağladılar. Kestel mesire alanımızın farklı bir atmosferini sanat aracılığıyla görünür kılmaları bizleri ayrıca mutlu etti." diye konuştu.