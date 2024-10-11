Kadınlar Van'da Şiddete Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Kadınlar Van'da Şiddete Tepki Gösterdi

Kadınlar Van\'da Şiddete Tepki Gösterdi

Van'da kadınlar, kadına yönelik şiddeti protesto ederek güvenli gelecek çağrısında bulundu.

11.10.2024 20:16
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Van'da bir araya gelen kadınlar, kadına yönelik şiddet ve bu kapsamda devam eden suçlara tepki gösterdi.

Van İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde, Beşyol Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, "Mahallene, okuluna, ailene sahip çık. Hepimiz sorumluyuz" yazılı dövizler taşıdı.

Van İHH İnsani Yardım Derneği Eğitim Birimi Sorumlusu Yıldız Doğan, yaptığı açıklamada, güvenli gelecek için dil, din ve ırk ayırt etmeksizin toplumda barış ve huzurun tesis edilmesi gerektiğini söyledi.

Son zamanlardaki kadınlara yönelik şiddet olaylarına değinen Doğan, "Kötülüğün, vahşetin sıradanlaşmasıyla yitirdiğimiz çocuklarımız ve kadınlarımız ile toplum vicdanını da zamanla yitireceğimiz açıktır. Çocuklarını, kadınlarını koruyamayan toplumun, güvenli bir geleceği olmayacak. Güvenli gelecek için dil, din, ırk ayırt etmeksizin tüm topluma barış ve huzuru vaat etmeliyiz." dedi.

Uyuşturucu kullanmanın topluma verdiği zararlardan söz eden Doğan, şunları kaydetti:

"Ülkemizde işlenen her üç suçtan biri uyuşturucu nedeniyle gerçekleşmekte. Bu istatistik, uyuşturucu ile mücadelenin ne kadar acil bir ihtiyaç olduğunu açıkça ortaya koymakta. Bir tarafta kadın cinayetleri, çocuk katliamları, hayvanlara işkence kınanırken, diğer tarafta bu duyguları besleyen akımların ve inançların toplum nezdinde muteber addedilmeye çalışıldığına şahit oluyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kadınlar Van'da Şiddete Tepki Gösterdi - Son Dakika

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