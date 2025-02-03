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Kadınlardan Yargıtay'a Tepki

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Ankara Kadın Platformu, Pınar Gültekin cinayetindeki haksız tahrik indirimi kararını protesto etti.

03.02.2025 15:46
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(ANKARA) - Yargıtay'ın Pınar Gültekin cinayetinde katil Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının bozulmasına tepki gösteren Ankara Kadın Platformu, Adalet Bakanlığı önünde yaptığı açıklamada, "Erkek Adalet, Pınar Gültekin'in dosyasında katile haksız tahrik indirimi uygulayarak, kadın cinayetlerini aklamaya devam ediyor. Biz, erkek şiddetine karşı mücadele eden kadınlar, bu kararın anlamını birçok kadın cinayeti davasından biliyoruz. Yargı kadın cinayetlerinde 'haksız tahrik' zırhıyla erkekleri korumaya devam ediyor" dedi.

27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i boğduktan sonra varile koyarak yakan Cemal Metin Avcı'ya "Canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, kararın bu haliyle kesinleşmesi durumunda Cemal Metin Avcı'nın 7 yıl veya 11 yıl sonra cezaevinden çıkabileceğine dikkati çekti.

"Katillerden hesabı kadınlar soracak"

Ankara Kadın Platformu, Yargıtay'ın bozma kararına karşı Adalet Bakanlığı önünde eylem yaptı. Eylemde kadınlar "Katillerden hesabı kadınlar soracak", "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz", "Aile değil kadınız, isyandayız" ve "Erkek adalet değil, gerçek adalet" sloganlarını attı.

"Yargı kadın cinayetlerinde 'haksız tahrik' zırhıyla erkekleri korumaya devam ediyor"

Ankara Kadın Platformu adına basın açıklamasını Leyla Mavili okudu. Mavili tarafından okunan basın açıklaması şöyle:

"Erkek Adalet, Pınar Gültekin'in dosyasında katile haksız tahrik indirimi uygulayarak, kadın cinayetlerini aklamaya devam ediyor. Biz, erkek şiddetine karşı mücadele eden kadınlar, bu kararın anlamını birçok kadın cinayeti davasından biliyoruz. Yargı kadın cinayetlerinde 'haksız tahrik' zırhıyla erkekleri korumaya devam ediyor. Yargıtay Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın bu cinayeti tasarlamadığına, canavarca bir hisle hareket etmediğine, yalnızca eziyet ederek öldürdüğüne karar verdi. Yargıtay, katil Cemal Metin Avcı'nın, Pınar'ın kendisine şantaj yaptığı iddiasına dayanarak, suçu haksız tahrik altında işlediğine hükmedip, istinafın kararını bozdu.

Pınar'ın dosyası özelinde kadın cinayetlerine ilişkin bildiğimiz yargı gerçeğini bir kez daha hatırlayalım; 2020 yılında fail Cemal Metin Avcı tarafından yakılarak katledilen Pınar'ın dosyasında yerel mahkeme önce müebbet hapis cezası verip ardından haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı 23 yıla düşürdü. Bu karar İzmir İstinaf Mahkemesi tarafından bozuldu ve faile ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Dosya ikinci kez temyiz edilince Yargıtay iki kararı da bozdu.

"Bu düzeni başınıza yıkacağız"

Şimdi Yargıtay bize diyor ki bir kadını yakarak katletmek ve cinayet delillerini ortadan kaldırmak canavarca his ve cinayet işlemek değildir. Aynı erkek adalet, sistematik bir şekilde erkek şiddetine maruz kalmış Nevin Yıldırım yaşam hakkını savunduğunda, haksız tahrik indirimi hükümleri uygulanmayıp müebbet hapse çarptırılmıştı.

Bizler kadın cinayetlerinin politik olduğunu bir kez daha haykırıyor, Pınar'ın katilinin davanın 5'inci duruşmasında iktidara gönderdiği 'İstanbul sözleşmesinin kaldırılması iyi oldu' mesajını unutmuyoruz.

Cezasızlık politikası ve haksız tahrik indirimi zırhlarını kuşanmış, erkek egemen iktidarın devamlılığını sağlayan bu kararları tanımıyoruz. Gülistan'ın, Rojin'in ve daha nicelerinin kaybedildiği, Ayşenur'un, İkbal'in ve nicelerinin katledildiği bu düzeni başınıza yıkacağız. Aile, toplum, yargı devlet erkekleri koruyor, katilleri tanıyoruz."

"Bu yılı biz de kadınların mücadele yılı ilan ediyoruz"

Açıklamanın ardından konuşan Ankara Kadın Platformu üyesi Buse Üçer de "AKP iktidarı kaç tane çocuk doğuracağımızdan, nasıl doğuraağımıza kadar karışıyor. Kadınlar olarak eylemlerimize bu erkek iktidara karşı Türkiye'nin dört bir yanında mücadeleyi sürdüreceğiz. Nevin Yıldırım 13 senedir kendisine tecavüz eden erkeği öldürdüğü için cezaevinde. Bugün Pınar'ı yakarak katleden katile tahrik indirimi verilirken Nevin müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı. Öz savunma hakkını kullanan bütün kadınlara özgürlük istiyoruz. Bu seneyi "Aile Yılı" ilan eden iktidara bir kez daha sesleniyoruz. Bu yılı biz de kadınların mücadele yılı ilan ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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