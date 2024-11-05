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Kadınların Eğitimi ve Dijitalleşme

Kadınların Eğitimi ve Dijitalleşme

Arzuhan Doğan Yalçındağ, TikTok LIVE'da kız çocuklarının eğitimi ve dijital dünyanın önemi hakkında konuştu.

05.11.2024 12:44
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TikTok LIVE'ın 'İlham Veren Kadınlar' serisine Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Doğan Vakfı Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ konuk oldu. Yalçındağ, programda kız çocuklarının eğitimi ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanında yaptığı çalışmaları anlatırken kadınların dijital dünyada daha fazla yer almasının önemine de vurgu yaptı.

TikTok LIVE hesabında yayınlanan programda Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Doğan Vakfı Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, iş hayatındaki dönüm noktalarını ve başarılarının arkasındaki motivasyon kaynaklarını anlattı. Aydın Doğan Vakfı'nın UN Women, UNICEF ve UNFPA katılımıyla düzenlediği 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı TikTok LIVE'dan da yayınlanmıştı. Yalçındağ 'İham Veren Kadınlar' programında kız çocuklarının eğitimi için yürüttüğü projelere de dikkat çekti.

Aydın Doğan Vakfı'nın özellikle kız çocuklarının eğitimi için birçok projeye imza attığını anlatan Yalçındağ, eğitimde fırsat eşitliği yaratmaya yönelik çalışmalarıyla gurur duyduklarını söyledi. Vakfın son projelerinden biri olan 'Güçlü Kızlar Güçlü Yarınlar' projesi kapsamında Aydın Doğan Vakfı'ndan burs almış ve mezun gençler, yeni bursiyerlere mentorluk yapıyor ve onlara yol gösteriyor. Yalçındağ, Avrupa Birliği'nden fon alan bu proje hakkında "Avrupa Birliği'nin desteği, yaptığımız işlerin uluslararası standartlarda değerli bulunduğunun bir göstergesi" diye konuştu.

YAPAY ZEKA VE DİJİTALLEŞME EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ YARATIYOR

Doğan Grubu'nun 2005 yılında Türkiye'de ekonomik yetersizlik ve aile baskısı gibi nedenlerle okula gidemeyen kız çocuklarının eğitimlerine devam etmeleri amacıyla başlattığı 'Baba Beni Okula Gönder' kampanyasını da hatırlatan Yalçındağ, pek çok kız çocuğunun eğitimine devam etmelerini sağladıklarını ve bu kampanyanın doğurduğu başarı hikayelerinin kendisi için büyük bir anlam taşıdığını söyledi.

"Eğitimine devam eden genç kızlarımızın, ileride topluma katkı sağlayan bireyler olarak yetişmesi bizler için büyük bir gurur kaynağı" diyen Yalçındağ, yapay zeka ve dijitalleşmenin eğitimde fırsat eşitliği yaratmadaki rolü üzerine de konuştu.

Dijital dünyanın kadınların seslerini duyurabilmeleri ve hayallerini paylaşabilmeleri için bir fırsat sunduğunu vurgulayan Yalçındağ, "Kadınların dijital dünyada aktif rol alması, onların sadece hayallerini gerçekleştirmeleri için değil, aynı zamanda iş dünyasında daha görünür olmaları için de büyük bir şans yaratıyor. Bu yüzden kadınların dijital platformları cesurca kullanmaları gerektiğini düşünüyorum" dedi.

TikTok, kadınların başarı hikayelerine yer verdiği 'İlham Veren Kadınlar' serisine devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: DHA

Arzuhan Doğan Yalçındağ, Doğan Holding, Dünya, Son Dakika

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