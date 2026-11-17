Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ortez ve Protez Laboratuvarı'nda eğitim alan öğrencilere, uygulamalı protez eğitimi veriliyor.

KAEÜ Ortez ve Protez Laboratuvarı'nda bir hasta için gerekli protez ekipmanları hazırlandıktan sonra hastanın kullanımına sunularak, işlevselliği ve yaşanabilecek sorunlara göre çözümler üretiliyor.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Turan, gazetecilere, öğrencilere teorik bilgilerin öğretilmesinin yanı sıra uygulamalı olarak çalışmalar da yaptırıldığını söyledi.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Seyde Büşra Kodak da 55 öğrencinin protez uygulama eğitimleri kapsamında hasta üzerinde milimetrik ölçümler yaparak öğrencilerin deneyim kazandığını, protezlerle her seviye ampute için uygulama sağlanarak öğrencilerin mesleğe daha hazır olduklarını kaydetti.

Laboratuvarı kuran ve uygulama eğitimleri veren Mustafa Düger ise diz altı ampute hastada protez denemesinin yapıldığını, öğrencilerin sürecin tamamına yakında katıldığını kaydetti.

Düger, öğrencilerin KAEÜ'den mezun olurken her türlü amputeye göre protezi görüp uygulayarak eğitim aldıklarını anlattı.

Öğrencilerinden Zeynep Asude Bozkurt da ampute hastalar üzerinde farklı protez çeşitlerini gördüklerini ve uyguladıklarını, eğitimden memnun olduğunu dile getirdi.