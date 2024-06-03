Kafkas Üniversitesi Öğrencileri Filistin'e Destek İçin Kermes Düzenledi - Son Dakika
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Kafkas Üniversitesi Öğrencileri Filistin'e Destek İçin Kermes Düzenledi

Kafkas Üniversitesi Öğrencileri Filistin\'e Destek İçin Kermes Düzenledi

Kafkas Üniversitesi öğrencileri tarafından düzenlenen 'Filistin'e Umut Ol Kermesi'nde, doktor ve öğrencilerin hazırladığı yiyecekler satışa sunuldu. Gelirin tamamı Filistin'e bağışlanacak olan kermese vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Ayrıca kermeste Gazze'yi konu alan bir fotoğraf sergisi de yer alıyor.

03.06.2024 12:13
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Kafkas Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin oluşturduğu Kafkas Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu üyeleri, Filistin'e destek amacıyla kermes düzenledi.

Kars Kalesi eteklerindeki Bedesten bölgesinde organize edilen kermeste, doktor ve öğrencilerin hazırladığı yiyecekler satışa sunuldu.

Gelirinin tamamı Filistin'e bağışlanmak üzere açılan kermese vatandaşlar yoğun katılım gösteriyor.

Kermeste ayrıca Gazze'yi konu alan fotoğraf sergisi de yer alıyor.

Kafkas Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu Başkanı Mürşide Özkul, AA muhabirine, "Filistin'e Umut Ol Kermesi" düzenlediklerini belirterek, "Gayemiz şu an savaş içinde çok zor şartlar altında hayata tutunmaya çalışan, mücadele eden, onurlu Filistin halkını yalnız bırakmamak, onların yanında olmak ve bu zulmü unutturmamak." dedi.

Doç. Dr. Yalçın Akbulut ise kermese vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Yürüyüşlerle Filistin'e destek olmaya devam ettiklerini ifade eden Akbulut, "Manevi desteğin yanında aynı zamanda maddi destek sağlamak amacıyla kermes düzenledik." diye konuştu.

Kermese katılan Fatime Betül Gül de Filistin'e destek olmak amacıyla evlerinde yaptıkları ürünü kermeste sattıklarını anlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kafkas Üniversitesi Öğrencileri Filistin'e Destek İçin Kermes Düzenledi - Son Dakika

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