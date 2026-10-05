Kağıthane\'de asker konvoyunda şerit değiştiren araç çarptı, bir sürücü yaralandı

Doğan Can CESUR/ İSTANBUL – KAĞITHANE'de asker uğurlama konvoyunda şerit değiştirmeye çalışan araç, aynı yönde ilerleyen başka bir araçla çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü Yunus Furkan B., hastaneye kaldırıldı. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, 3 Ekim Cumartesi günü saat 22.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker uğurlama konvoyunda bulunan Yunus Furkan B. yönetimindeki 34 CTK 841 plakalı otomobil, Kağıthane istikametine ilerlediği sırada şerit değiştirerek sol şeride geçmeye çalıştı. Bu sırada araç, aynı yönde seyreden Gökdeniz A. yönetimindeki 34 MGN 883 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

KONVOYDA KAZA ANI KAMERADA

Kazada sürücü Yunus Furkan B. yaralandı. Bilinci açık şekilde Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Her iki araçta da hasar meydana geldi. Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı kontrollerde, iki sürücünün de alkollü olmadığı öğrenildi. Kazanın ardından trafiğe kapanan yol bir süre sonra tekrar açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.