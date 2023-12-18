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Kağıthane'de gasp ve kapkaç olaylarına karışan şüphelilerden biri tutuklandı - Son Dakika
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Kağıthane'de gasp ve kapkaç olaylarına karışan şüphelilerden biri tutuklandı

Kağıthane'de meydana gelen gasp ve kapkaç olaylarına karıştığı iddia edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Şüphelilerden M.E.K. tutuklanırken, A.A. serbest bırakıldı.

Kağıthane\'de gasp ve kapkaç olaylarına karışan şüphelilerden biri tutuklandı
18.12.2023 - 12:25,  Güncelleme: 12:27
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Kağıthane'de, gasp ve kapkaç olaylarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Kasım'da Çağlayan Mahallesi'nde gasp, 2 Aralık'ta Hürriyet Mahallesi'nde kapkaç ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 2 şüphelinin kimliğini belirledi.

Her iki olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen M.E.K. (20) ile A.A. (20) Hürriyet Mahallesi'nde kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı.

İki şüphelinin de benzer ve farklı suçlardan çok sayıda kaydının olduğu anlaşıldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E.K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, A.A. serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Hürriyet Mahallesi, Kağıthane, Aralık, Son Dakika

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