Kağıthane'de Rastgele Silah Ateşi: 3 Gözaltı

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Kağıthane'de, tartışma sırasında silahla çevreye rastgele ateş açtığı iddia edilen 3 şüpheli, gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Ekim'de, Emniyetevleri Mahallesi'nde silahla ateş edildiği ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Polis ekipleri, adresin bulunduğu caddede 3 kişinin tartışma yaşadığını, bu sırada çevreye rastgele ateş açılması sonucu S.J'nin oturduğu dairenin isabet aldığını belirledi.

Olay yerinde kavga ettiği belirlenen S.K. (18) ile yaşı 18'den küçük S.K. (16) ve F.Ö. (16) olayda kullanılan silahla beraber 12 Ekim'de yakalandı.

Şüphelilerin çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu anlaşıldı.

Dosyaları ikmalen adliyeye gönderilen S.K. ile F.Ö. serbest bırakıldı.

Şüpheli S.K. ise sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanıp serbest kaldı.

Olay anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.