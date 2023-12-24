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KAĞITHANE'DE ŞEHİTLER ANILDI

KAĞITHANE'de, Kuzey Irak'ta çıkan çatışmada şehit olan askerler anıldı.

24.12.2023 - 03:35,
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KAĞITHANE'de, Kuzey Irak'ta çıkan çatışmada şehit olan askerler anıldı. Türk bayrağı açan grup, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu.

Kağıthane'de, İYİ Parti İstanbul Gençlik Kolları'nın yaptığı çağrı üzerine toplanan grup, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmalarda şehit olan askerleri andı. Grup Türk bayrağı açtıktan sonra şehitler için saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu. Grup içinden bir kişi, şehit olan 12 askerin isimlerini tek tek okurken, grup 'Burada' diyerek cevap verdi. 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' şeklinde slogan atarak tekbir getiren grup, daha sonra açıklama yaptı. Grup adına yapılan açıklamada, "Son 24 saatte 12 evladını peygambere komşu olmaya şehitler diyarına gönderdik. Anadolu'da 12 eve ateş düştü. Cenneti ayakları altında saklayan 12 annenin yüreğine hiç kapanmayacak yaralar açıldı. Ne bu vatan evlatları ay yıldızlı bayrağın dalgalandığı vatan toprağının bir karışından vazgeçecek, ne de o anneler ağıtlarının arkasından 'Vatan sağ olsun' demekten geri duracaktır" ifadeleri yer aldı. Açıklamanın ardından şehitler için dua eden grup, meydandan ayrıldı.

KAĞITHANE\'DE ŞEHİTLER ANILDI
Kaynak: DHA
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Kağıthane, Irak, Güncel, Son Dakika

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