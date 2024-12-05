Kahire\'de Dünya Türk Kahvesi Günü Kutlandı

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Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, "5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü" etkinliği düzenledi.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği konutunda ?düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 50 Mısırlı üst düzey konuğa ve diplomatik misyon ?mensuplarına Türk kahvesi, Türk böreği ve Türk lokumu ikram edildi.

Etkinlikte, Kahire Senfoni Orkestrasının baş viyola sanatçısı Suzan Sabır tarafından Osmanlı ?Türk müziğinden parçalar icra edildi.

Büyükelçi Salih Mutlu Şen, burada yaptığı konuşmada, Türk kahvesinin ?geçmişinin Osmanlı dönemine dayandığını ve Avrupa'ya Osmanlı İmparatorluğu üzerinden ? Avusturya'dan başlayarak yayıldığını aktardı.

Türk kahvesinin asıl olarak Yemen'den gelen kahveyle ?yapıldığını, 20'nci yüzyılın ortasına kadar Türk milletinin sabahları ilk tükettiği içecek olduğunu ?anlatan Şen, Türk ?kahvesinin Mısır'da Türkiye'den daha fazla yaygın olduğunu bildiğini söyledi.?

Büyükelçi Şen, kahvenin ?bir yaşam biçimi ve yaşama anlam katan misafirperverlik göstergesi olduğunu kaydetti.

Türk kahvesi, 2013'te UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmiş ve 5 Aralık "Dünya Türk Kahvesi Günü" olarak kutlanmaya başlanmıştı.