Kahire'de Gazze Ateşkesi Görüşmeleri

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KAHİRE, 28 Şubat (Xinhua) -- İsrail ve Katar heyetleri, ABD temsilcileriyle birlikte Gazze'deki ateşkes görüşmeleri için Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi.

Mısır Devlet Enformasyon Servisi'nin yaptığı açıklamada perşembe günü Kahire'ye ulaşan tarafların "Gazze'de devam eden ateşkes anlaşmasının sonraki aşamalarına ilişkin" yoğun görüşmelere başladığı ve daha önce üzerinde uzlaşılan hususların uygulanma yollarını ele aldığı belirtildi.

Açıklamada müzakerecilerin Gazze halkının acılarını hafifletmek ve bölgedeki istikrarı daha fazla desteklemek üzere Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılmasını artırma yollarını da dele aldığı kaydedildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Kahire'ye giden heyetin ikinci aşamaya geçiş konusunu görüşüp görüşmeyeceği konusunda, "Heyetimiz Kahire'ye gidecek ve müzakere için ortak bir zemin olup olmadığını değerlendirecek" ifadelerini kullandı.

Saar, "Daha fazla rehinenin salıverilmesi karşılığında çerçeveyi genişletmeye hazır olduğumuzu ifade ettik" diye ekledi. İsrail medyası ise bakanın bu ifadeleriyle birinci aşamanın çerçevesini kastettiğini yazdı.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen perşembe sabahı İsrail medyasına yaptığı açıklamada Gazze'de 59 rehinenin kaldığını ve bunların serbest bırakılmasının en önemli öncelikleri olduğunu söylemişti.

Hamas ise perşembe günkü açıklamasında ikinci aşama için görüşmelere başlamaya hazır olduklarını ve Gazze'de kalan rehinelerin serbest bırakılmasının ancak ateşkese bağlılığın sürmesiyle mümkün olacağını belirtti.