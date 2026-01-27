"Keloğlan ve Becerikli Eşeği" Tiyatro Oyunu, Kahramankazanlı Miniklerle Buluştu

(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi'nin çocuklara sömestir tatili hediyesi "Keloğlan ve Becerikli Eşeği" tiyatro oyunu, Aile Yaşam Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Çocukların kültürel gelişimine katkı sunmayı amaçlayan "Keloğlan ve Becerikli Eşeği" adlı tiyatro oyunu, hafta sonu boyunca Kahramankazanlı miniklerle buluştu.

Belediye Başkan Yardımcısı Dilşad Taş Polat'ın katılımlarıyla 24-25 Ocak 2026 tarihlerinde Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi'nde sahnelenen oyun, hem eğlendirici hem de öğretici içeriğiyle çocuklardan ve ailelerden tam not aldı.

Salonu dolduran minikler, Keloğlan ve sadık dostu Becerikli Eşek'in maceralarını heyecanla takip ederken, aileler de çocuklarının bu keyifli anlarına eşlik ederek sömestir tatilinin tadını çıkardı.

Etkinlikle çocukların mutluluğuna ortak olmak istediklerini belirten Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, şunları söyledi:

"En büyük yatırım çocuklarımıza yapılan yatırımdır"

"Evlatlarımızın yoğun geçen okul döneminin ardından güzel bir tatili hak ettiklerini düşündük. Onların yüzündeki tebessüm, bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Geleneksel değerlerimizi modern bir dille anlatan Keloğlan oyunumuzla, çocuklarımıza hem eğlence dolu anlar yaşatmayı hem de onlara birlik, beraberlik ve dürüstlük gibi erdemleri aşılamayı hedefledik. Tüm çocuklarımıza iyi tatiller diliyorum; onlar mutluysa bizler de mutluyuz."

Etkinliğe katılan öğrencilere pamuk şeker de ikram edildi.