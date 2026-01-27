"Keloğlan ve Becerikli Eşeği" Tiyatro Oyunu, Kahramankazanlı Miniklerle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

"Keloğlan ve Becerikli Eşeği" Tiyatro Oyunu, Kahramankazanlı Miniklerle Buluştu

27.01.2026 09:07  Güncelleme: 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramankazan Belediyesi, çocukların sömestir tatili için 'Keloğlan ve Becerikli Eşeği' adlı tiyatro oyununu sahneleyerek miniklere keyifli anlar sundu. Etkinlik, yoğun katılımla gerçekleştirildi ve aileler de çocuklarının mutluluğuna ortak oldu.

(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi'nin çocuklara sömestir tatili hediyesi "Keloğlan ve Becerikli Eşeği" tiyatro oyunu, Aile Yaşam Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Çocukların kültürel gelişimine katkı sunmayı amaçlayan "Keloğlan ve Becerikli Eşeği" adlı tiyatro oyunu, hafta sonu boyunca Kahramankazanlı miniklerle buluştu.

Belediye Başkan Yardımcısı Dilşad Taş Polat'ın katılımlarıyla 24-25 Ocak 2026 tarihlerinde Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi'nde sahnelenen oyun, hem eğlendirici hem de öğretici içeriğiyle çocuklardan ve ailelerden tam not aldı.

Salonu dolduran minikler, Keloğlan ve sadık dostu Becerikli Eşek'in maceralarını heyecanla takip ederken, aileler de çocuklarının bu keyifli anlarına eşlik ederek sömestir tatilinin tadını çıkardı.

Etkinlikle çocukların mutluluğuna ortak olmak istediklerini belirten Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, şunları söyledi:

"En büyük yatırım çocuklarımıza yapılan yatırımdır"

"Evlatlarımızın yoğun geçen okul döneminin ardından güzel bir tatili hak ettiklerini düşündük. Onların yüzündeki tebessüm, bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Geleneksel değerlerimizi modern bir dille anlatan Keloğlan oyunumuzla, çocuklarımıza hem eğlence dolu anlar yaşatmayı hem de onlara birlik, beraberlik ve dürüstlük gibi erdemleri aşılamayı hedefledik. Tüm çocuklarımıza iyi tatiller diliyorum; onlar mutluysa bizler de mutluyuz."

Etkinliğe katılan öğrencilere pamuk şeker de ikram edildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kahramankazan, Keloğlan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Keloğlan ve Becerikli Eşeği' Tiyatro Oyunu, Kahramankazanlı Miniklerle Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay Acılı evlat konuştu Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay! Acılı evlat konuştu
Ali Meşe, ’Ali Dede’ Hayatını Kaybetti Ali Meşe, 'Ali Dede' Hayatını Kaybetti
Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı
Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan?
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş 16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
Efsane telefon markası Türkiye’ye geri dönüyor Efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

11:43
Fenerbahçe’de bomba zirve Sadettin Saran “Bundan sonra istemiyorum“ dedi
Fenerbahçe'de bomba zirve! Sadettin Saran "Bundan sonra istemiyorum" dedi
11:28
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
11:11
Aziz İhsan Aktaş duruşmaya korumalarıyla geldi İşte ilk sözleri
Aziz İhsan Aktaş duruşmaya korumalarıyla geldi! İşte ilk sözleri
11:07
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
09:56
Yeni kar yağışı geliyor Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
Yeni kar yağışı geliyor! Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
09:25
Hemşirenin iddiasına eşinden yasak aşk yanıtı: Zina görüntüleri var
Hemşirenin iddiasına eşinden yasak aşk yanıtı: Zina görüntüleri var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 11:55:14. #7.11#
SON DAKİKA: "Keloğlan ve Becerikli Eşeği" Tiyatro Oyunu, Kahramankazanlı Miniklerle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.