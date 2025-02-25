Kahramankazan'da Genç Çiftçilere Mısır Silajı Dağıtıldı

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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Kahramankazan Belediyesi iş birliğiyle ilçedeki çiftçilere mısır silajı dağıtıldı. Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, "Kahramankazan, sanayinin yanı sıra tarım ve hayvancılıkta da önemli bir yere sahip. Dağıtılan silaj, 42 yaş altındaki çiftçilerimize yönelik olup amacımız gençleri tarım ve hayvancılığa teşvik etmek" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en büyük tarım kampüsü olan BAKAP'ta üretilen mısır silajlarını çiftçilere ulaştırmaya devam ediyor. Kahramankazan'da gerçekleştirilen dağıtım, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Hayvancılık Şube Müdürlüğü ve Kahramankazan Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlendi. Programa, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu da katıldı. Yüzde 100 hibeyle dağıtılan mısır silajı, çiftçileri üretime teşvik ederken ekonomik olarak da destekliyor.

Başkan Çırpanoğlu, çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, "Kahramankazan Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla genç çiftçilerimize yönelik mısır silajı dağıtımını yaptık. Kahramankazan, sanayinin yanı sıra tarım ve hayvancılıkta da önemli bir yere sahip. Dağıtılan silaj, 42 yaş altındaki çiftçilerimize yönelik olup amacımız gençleri tarım ve hayvancılığa teşvik etmek. Destek bizden üretim sizlerden. Çiftçilerimize hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun. Üreticilerimizin her zaman yanında olan, kırsal kalkınmayı destekleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Mansur Yavaş'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu.