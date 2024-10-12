Kahramankazan'da Uyuşturucu Operasyonu

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Anadolu Otoyolu Akıncı Gişeleri'nde durdurulan araçta, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince arama yapıldı.

Aramada, 2 kilo 40 gram uyuşturucu maddesiyle 3 bin 600 dolar, bin 585 avro ve 9 bin 650 lira ele geçirildi. Operasyonda araçta bulunan Afganistan uyruklu A.A. ve M.H. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. tutuklanırken, M.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.