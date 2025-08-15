Kahramankazan\'dan Gazze\'ye Yardımeli

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 3 kız kardeş, Yaz Kur'an kursunda girdiği sınavlarda kazandıkları para ödülünü Gazze'ye bağışladı.

Kahramankazan Müftülüğü Merkez Kur'an Kursu'nda eğitim gören kardeşler Betül, Beyza ve Rümeysa Gülbay, yarışmalarda 11 bin lira kazandı.

Ailesiyle müftülüğü ziyaret eden kardeşler, kazandıkları para ödülünü Gazze'ye ulaştırılmak üzere Müftü Abdullah Yalman'a teslim etti.

Yaman, duyarlı davranışlarından dolayı kardeşlere teşekkür etti.

Çocukların ailesini de tebrik eden Yalman, "Çocuklarınızı vicdanlı ve merhametli bireyler olarak yetiştirdiğiniz için sizleri de tebrik ediyorum. Bu güzel ve erdemli davranış, tüm insanlarımıza örnek olsun, bizlere gerçek başarının sadece derslerde değil, kalplerde de olduğunu hatırlatıyor." ifadesini kullandı.