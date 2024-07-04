Kahramanmaraş'ın LGS birincileri ödüllendirildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ın LGS birincileri ödüllendirildi

Kahramanmaraş'ta LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan alan 6 öğrenci, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ödüllendirildi. Depremin etkisiyle zorlu şartlara rağmen başarı elde eden öğrenciler, şehir kamuoyunun da takdirini kazandı. Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü, öğrencilerin disiplinli çalışmalarını vurgulayarak başarılarının devamını diledi.

04.07.2024 00:04
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Kahramanmaraş'ın LGS birincileri ödüllendirildi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan alan 6 öğrenci, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ödüllendirildi.

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta zorlu şartlara rağmen 2024 LSG sınavında 6 Türkiye şampiyonu çıktı. Depremin verdiği olumsuz psikolojiye rağmen üstün başarı elde eden öğrencilerin bu gayreti şehir kamuoyunun da göğsünü kabartmayı başardı.

LGS birincilerinin bu başarısı Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ödüllendirildi. İl binasında gerçekleştirilen organizasyonda LGS birincileri Efe Talha Palabıyık, Metehan Gümüşsoy, Muhammet Enes Kurucu, Sertuğ Efe Gülden, Elif Eda Erderha ve Betül Bera Çakıcı çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Öğrencilerin zorlu süreçte disiplinli çalışarak bu noktalara geldiğini ifade eden Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, "Zorluklardan çıkmış, travma yaşamış ve halen acılarını yaşayan insanlarımız var. 15 bin 700 civarında Kahramanmaraş'ta vefat etmiş insanımız var. Depremin üzerinden 1 buçuk yıl gibi süre geçti ve bu kadar zaman içerisinde öksüz ve yetim kalan öğrencilerimiz de var. Bu travmaların atlatılabilmesi için öğretmenlerimizle öğrencilerimin travmalarını paylaşmak için bir çabanın içerisine girdik. Geldiğimiz süreçte de görüyoruz ki insan moral ile yaşıyor. Bu çocuklarımız o travma sonrasındaki o morallerini bozmadan bu işe yoğunlaşmalarının neticelerini aldılar. Bu heyecan içerisinde farkına varmayabilirler ama onları gıpta ile izleyen nice arkadaşları ve akrabaları var. Bu şehre umut oldular, bu yavrularımızı alnından öpüp bu başarılarının devam etmesini temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ın LGS birincileri ödüllendirildi - Son Dakika

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