Kahramanmaraş-Kayseri Yolu Kapandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş-Kayseri Yolu Kapandı

Kahramanmaraş-Kayseri Yolu Kapandı

Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı.

24.11.2024 16:17
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Kahramanmaraş- Kayseri kara yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kent merkezinde gece saatlerinde etkili olan sağanak, özellikle kuzey ilçelerde Afşin, Elbistan, Nurhak, Ekinözü ve Göksun'da yerini kar yağışına bıraktı.

Kent merkezinde sağanak ve fırtına etkisini sürdürürken, yüksek kesimlerde de kar ve tip etkili oluyor.

Kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda ulaşıma kapatıldı. Karayolları ve belediye ekipleri yolları açmak için yoğun çaba harcıyor.

Edebiyat Yolu'nda ve Tekir Mahallesi'nde önlem alan bölge trafik ekipleri, otobüs, tır ve araçların geçişine izin vermiyor.

Fırtına nedeniyle ağaç devrildi

Onikişubat ilçesinde Süleymanşah Mahallesi'nde fırtına nedeniyle ağaç yola devrildi.

Ağaç, itfaiye ekiplerince kesilerek yoldan kaldırıldı.

Öte yandan Kahramanmaraş Valiliği, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Göksun-Kayseri arası (Püren Geçidi) yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yollar trafiğe kapalı durumda. İlimiz genelinde kar yağışı, şiddetli sağanak ve fırtına etkili olmaktadır. Güvenli ulaşımı sağlamak için görevli tüm ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Sürücülerimizin uyarıları dikkate alarak tedbirli olmaları önem arz etmektedir. Lütfen zorunlu olmadıkça yola çıkmayalım." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

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