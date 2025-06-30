Kahramanmaraş\'ta 3 Çocuk Nehirde Mahsur Kaldı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, debisi yükselen nehirde oluşan adacıkta mahsur kalan 3 çocuk, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Hasancıklı Mahallesi'nden geçen Ceyhan Nehri yatağında vakit geçiren Erdal T. (11), Murat A. (10) ve Tarık A. (17) beraberlerindeki iki köpekle baraj kapaklarının açılmasıyla yükselen suyun ortasında oluşan adacıkta mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölge jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
AFAD'ın Su Üstü Arama Kurtarma ekibi, çocukları ve köpekleri bot yardımıyla bulundukları yerden güvenli şekilde kurtardı.
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