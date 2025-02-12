Kahramanmaraş'ta 400 Yataklı Devlet Hastanesi Açıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 400 Yataklı Devlet Hastanesi Açıldı

Kahramanmaraş\'ta 400 Yataklı Devlet Hastanesi Açıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kahramanmaraş'ın yeni 400 yataklı Devlet Hastanesi'nin açılışında, hastanenin modern yapısı ve bölgedeki sağlık hizmetlerine katkı sağlayacağına vurgu yaptı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise bölgedeki yatak kapasitesinin deprem sonrası artırıldığını belirtti.

12.02.2025 16:37  Güncelleme: 16:42
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400 YATAKLI HASTANENİN AÇILIŞINA KATILDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yıl dönümü kutlamalarının ardından Büyükşehir Belediyesi ile AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti, depremden sonra yapılan 400 yataklı Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Cevdet Yılmaz, hastanenin sadece Kahramanmaraş'a değil, bölgede vatandaşlara hizmet edecek modern ve donanımlı bir hastane olduğunu ifade etti. Yılmaz, şunları söyledi:

"Kahramanmaraş Devlet Hastanesi, 400 yatak kapasitelidir. 86 poliklinik odası, 12 ameliyathanesi, 81 yoğun bakım yatağı ile büyük bir hizmet kapasitesine sahiptir. Anjiyografi ünitesi, diyaliz ünitesi merkezi, fizik tedavi ve rehabilitasyon olanakları ile en ileri teknolojiye sahip bir altyapı sunmaktadır. Bu hastanemizde inşa edildiği alanla ilgili az önce de bilgi aldım. Çok sayıda fore kazıkla güçlendirilmiş radyal temelli, bir de yatay mimari gördüğünüz gibi deprem koşullarına son derece dayanıklı bir şekilde inşa edilmiş bir hastanemiz. Dışarıdan bakınca da hakikaten çok da estetik, güzel bir hastane. Hayırlı uğurlu olsun. Bu hastane Maraş'ımızın sağlık altyapısına büyük katkı sağlayacak bölgenin ihtiyaçlarını karşılayarak halkımızı en kaliteli sağlık hizmetini sunacaktır."

'SAĞLIK SEKTÖRÜMÜZ, CARİ AÇIĞIN AZALMASINA KATKIDA BULUNUYOR'

Açılışı yapılan hastane dışında 1000'er yataklı Kahramanmaraş ve Hatay Şehir Hastaneleri'nin projelerinin de tamamlandığını kaydeden Yılmaz şöyle devam etti:

"Bu yıl içinde inşallah bunların da ihalelerine çıkmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla bu yeni projelerle birlikte burası bir sağlık üssüne de dönüşecek aslında. 'Sağlık turizmi' dediğimiz bir kavram var. Yurt dışından da artık sağlık, ülkemize döviz kazandırıcı bir hizmet. Bu da sağlık sektörümüzün geldiği yeri gösteriyor. Geçmişte insanlar şifa aramak için başka ülkelere giderlerdi, şimdi başka ülkelerden vatandaşlar parasını da ödeyerek gelip burada şifa arıyorlar. İşte bu bizim sağlık sektörümüzün geldiği seviyeyi de gösteriyor. Bir taraftan da cari açığımızın azalmasına, hizmet ticaretiyle sağlık sektörümüz katkıda bulunmuş oluyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda bunun çok daha fazla geliştiğini göreceğiz."

BAKAN MEMİŞOĞLU: DEPREM ÖNCESİNDE 23 BİN 390 OLAN YATAK KAPASİTESİNİ 28 BİNE ÇIKARTTIK

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise 6 Şubat depremlerinin ardından devletin gözünü bölgeden ayırmadığını, yaraların sarılması için seferber olunduğunu, yıkılan hastanelerin yerine yenilerini yapmak için hemen çalışmalara başladıklarını kaydeden Memişoğlu, şunları söyledi:

"Kısa süre içinde Hatay'da Erzin, Payas ve Altınözü Devlet Hastanelerini, Gaziantep'te Nurdağı ve Oğuzeli Devlet Hastanelerini, Kahramanmaraş'ta Nurhak ve Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanelerini vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Deprem öncesinde deprem bölgesinde 23 bin 390 olan yatak kapasitemizi bugün itibariyle 28 bine çıkarttık. İnşaatlarımızın bitmesiyle bu kapasite 34 bine çıkacak. Sadece Maraş'ta deprem öncesinde yatak kapasitemiz 1930 iken bugün 2 bine çıkmış durumda. Bütün inşaatlarımızın bitmesiyle bu kapasitemiz 2 bin 630 olacaktır, sadece Kahramanmaraş'ta. Bugün hizmete açtığımız 400 yataklı Kahramanmaraş Devlet Hastane'mizde önce insan vizyonumuzun en güzel örneklerinden birini sergiliyoruz. Yapımında ağır çelik yapı tekniği kullanılarak depreme dayanıklı şekilde inşa edildi. 55 bin 755 metrekare alana sahip hastanemiz bünyesinde; 86 poliklinik, 12 ameliyathane, 12 yeni doğan yoğun bakım olmak üzere toplam 81 yoğun bakım yatağı, anjiyo ünitesi, fizik tedavi ünitesi ve diyaliz gibi özellikli birimleri bulunuyor. Modern tıbbi cihazlarla donatılmış ve ileri teknolojiye sahip altyapısıyla, afet durumlarında 3 gün boyunca herhangi bir yardım olmaksızın kesintisiz sağlık hizmeti sunabilecek kapasiteye sahip. Kahramanmaraşlı vatandaşlarımıza ve ülkemize hayırlı olsun."

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, milletvekilleri ve protokol, birlikte kurdeleyi keserek hastanenin açılışını yaptı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 400 Yataklı Devlet Hastanesi Açıldı - Son Dakika

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