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Kahramanmaraş'ta Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi

Kahramanmaraş'ta, telefonda kendisini asker, polis, hakim ve savcı gibi tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, şüphelilerin aracında yapılan aramada büyük miktarda para ve altın ele geçirildi. Şüphelilerin daha önce de Gaziantep'te dolandırıcılık suçundan kaydı olduğu belirlendi.

Kahramanmaraş\'ta Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi
29.12.2023 - 23:59,
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Kahramanmaraş'ta, telefonda kendisini asker, polis, hakim ve savcı gibi tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, asker ve savcı gibi tanıtarak örgütlü şekilde dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma başlattı.

İçerisinde M.Ç, M.Y, M.K. ve A.Ç'nin bulunduğu bir araçta arama yapan ekiplerince 148 bin lira, 21 bin 300 dolar, 300 avro, 7 altın bilezik, 6 altın yüzük 2 altın küpe ile 1 saat ele geçirildi.

Bahse konu para ve altınların dolandırıcılık olaylarından elde edildiği öğrenildi.

Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şüphelilerin, jandarma tarafından yapılan işlemlerde Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünde 5 ayrı dolandırıcılık suçundan kaydı olduğu belirlendi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi - Son Dakika
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