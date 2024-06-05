Kahramanmaraş\'ta Hafif Ticari Araç Devrildi: 2\'si Çocuk 7 Kişi Yaralandı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
O.K. idaresindeki 46 ACJ plakalı hafif ticari araç, Beyoğlu Mahallesi yakınlarında refüje çarpıp devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki M.K, M.D, G.D, A.A.D. (3), Ş.D ve A.S.D. (12) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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