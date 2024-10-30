Kahramanmaraş'ta Pınar Apartmanı Davasında Duruşma Devam Ediyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Pınar Apartmanı Davasında Duruşma Devam Ediyor

Kahramanmaraş'taki Pınar Apartmanı davasında sanıklar, beraat talep etti; duruşma 20 Aralık'a ertelendi.

30.10.2024 17:48
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Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Pınar Apartmanı'nda 41 kişinin ölümüne ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, başka dosyadan tutuklu sanıklar Çetin Kurt ve Necati Kaptanoğlu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Tepebaşı, binanın kooperatif tarafından yapıldığını iddia etti.

Kendisinin müteahhit olmadığını, bunu tüm davalarında dile getirdiğini belirten Tepebaşı, şunları söyledi:

"Burası kooperatifçe yapılmış bir yerdir, kooperatiflerde herkes kendi evlerini yaptırmaktadır. Devlet, kooperatifçiliği teşvik etmiş ve müteahhitliği kaldırmıştır. Ben, bu kooperatifin yönetim kurulu başkanıyım. Yönetici olarak üye kayıtlarını yaptım, projeleri oluşturacak ekibi kurdum, inşaatı yapacak ekibi oluşturup üyelerin aidatlarını topladım. İnşaat ekiplerinin yaptığı iş karşılığında ücretlerini ödedim, sigortalarını yaptırdım, genel kurul toplantılarını yaptım, toplanan ve harcanan paraların hesaplarını verdim. Temelden itibaren her tablanın denetimini belediyeye yaptırdım. İnşaat bitiminde dairelerimizin belirlenmesi için Çetin Bey'le beraber kura çektim. Yönetmelikte bildirilen bu görevleri yerine getirdim. Tüm bunları yapmamdan dolayı bana 'müteahhitsiniz' denilmiştir, bunu anlayamıyorum. Binanın yapım tarihi, yapım şartları ve depremin büyüklüğü göz önüne alındığında inşaatın deprem tarafından yıkıldığı açıkça görülmektedir. Tüm bu hususlara dayanarak beraatime karar verilmesini talep ediyorum."

Diğer sanıklar, bilirkişi heyetinden yeni rapor geldiğinde savunmalarını yapacaklarını söylediler.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 20 Aralık'a erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Pınar Apartmanı Davasında Duruşma Devam Ediyor - Son Dakika

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