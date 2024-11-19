Kahramanmaraş'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Elbistan'da düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı, 10'u tutuklandı.

19.11.2024 17:16
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Kahramanmaraş merkezli 3 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, örgütlü olarak silah ve mühimmat kaçakçılığı suçunu işleyen 16 şüpheli ile örgütten silah satın aldığı tespit edilen 39 kişinin yakalanması için Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Hatay ve Malatya'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 25 ruhsatsız tabanca, 25 av tüfeği, 1 makineli tabanca, 8 kurusıkı tabanca ve bunlara ait çok sayıda mühimmat ile 125 gram uyuşturucu, 1 balistik yelek ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 16 zanlıdan 10'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Zanlılardan 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3 zanlının işlemleri sürüyor.

Örgütten silah satın aldığı tespit edilen 39 şüpheli de jandarmadaki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.???????

Kaynak: AA

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