Kahramanmaraş'ta UMKE tarafından arama kurtarma tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta UMKE tarafından arama kurtarma tatbikatı yapıldı

Kahramanmaraş\'ta UMKE tarafından arama kurtarma tatbikatı yapıldı

Kahramanmaraş'ta, AFAD Başkanlığının '100 bin Destek AFAD Gönüllüsü Projesi' kapsamında, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, deprem sonrası enkazda kalan kişilerin kurtarılması senaryosu uygulandı. UMKE Şube Müdürü Alper Kara, tatbikatların UMKE ekiplerinin kabiliyetlerini artırmak ve hayat kurtarma pratiğini geliştirmek amacıyla yapıldığını belirtti.

17.05.2024 15:15
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Kahramanmaraş'ta, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının "100 bin Destek AFAD Gönüllüsü Projesi" kapsamında, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından arama kurtarma tatbikatı yapıldı.

AFAD İl Müdürlüğü tatbikat alanında, 32 UMKE personeli, AFAD ekiplerinin desteğiyle deprem sonrası enkazda kalan kişilerin kurtarılması senaryosunu gerçekleştirdi.

UMKE Şube Müdürü Alper Kara, teorik bilgilerin tatbikat alanında yapılan uygulamayla değerli hale geldiğini anlattı.

6 Şubat 2023'teki depremlerden en çok etkilenen kentlerden birinde yaşadıklarını ifade eden Kara, "AFAD Başkanlığının Türkiye'nin 100. yılında 100 bin Destek AFAD Gönüllüsü Projesi'ne UMKE olarak bizler de destek oluyoruz. Aynı zamanda olası bir afet anında UMKE ekiplerimizin kabiliyetlerini artırma yönünde faaliyetlerimize devam ediyoruz." diye konuştu.

Acil durum alanlarının stresli ve halk baskının yoğun yaşandığı yerler olduğuna değinen Kara, "Afet anında sadece mesleki beceri yeterli olmuyor. Ekiplerimizin psikolojik olarak da afete hazırlıklı olması gerekiyor. Bu tatbikatta personellerimizin baskı altında mesleğini en güzel şekilde yapması ve hayat kurtarma pratiğini geliştirmesini amaçlıyoruz. 32 UMKE ekibimizin katıldığı eğitim ve tatbikatlara yeni gönüllülerimizi de dahil ederek bu sayıyı 20"e ulaştırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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