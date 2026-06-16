Kahramanmaraş'ta Yıkım Kararına Protesto - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Yıkım Kararına Protesto

16.06.2026 15:36
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Yıkım kararına tepki gösteren vatandaşlar ana yolu trafiğe kapattı, imar sorunlarına dikkat çekti.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Önsen ve Kurtlar mahallelerinde, birinci sınıf tarım arazisi üzerine yapıldığı gerekçesiyle bazı konutların yıkılması kararına tepki gösteren mahalle sakinleri ana yolu trafiğe kapattı. Elektrik, doğal gaz ve şebeke suyu abonelikleri bulunan evlerin yıllar sonra yıkılmak istendiğini belirten vatandaşlar, kararın geri çekilmesini istedi.

Önsen ve Kurtlar mahallelerinde arazileri üzerine konut inşa eden vatandaşlar, evlerinin birinci sınıf tarım arazisi üzerinde bulunduğu gerekçesiyle yıkım kararıyla karşı karşıya kaldı. Kararın ardından bir araya gelen mahalle sakinleri yolu trafiğe kapatarak protesto eylemi yaptı.

Devlet ile vatandaşın karşı karşıya getirilmek istendiğini belirten bir mahalle sakini, "Cumhurbaşkanımızın dediği gibi hala bu devletin içinde FETÖ artıkları var. Bunlar devletle milleti karşı karşıya getirmek istiyorlar. Devlet benim evimi çözsün, vergimi alsın, tapumu versin" ifadelerini kullandı.

Yıkım kararına tepki gösteren bir başka vatandaş, devlet kurumlarının yıllardır söz konusu yapılara elektrik, doğal gaz ve su hizmeti verdiğini belirterek şunları söyledi:

"Gelsinler burada nasıl yaşadığımızı görsünler. Herkes 'baba ocağına bir şeyler yapın' diyor ama yedi yıl sonra yıkım kararı veremezsiniz. Elektrik verdiniz, doğalgaz verdiniz, su verdiniz. Şimdi bu karar nereden çıktı? Ben tam düzenimi kurmuşken bu karar çıktı. Burada kimin gözü varsa meydana çıksın."

"FAKİRİN EVİNE ÇÖKECEĞİNİZE ÖNCE KENDİ YAPTIKLARINIZI DENETLEYİN"

Vatandaşların eylemine destek vermek amacıyla bölgeye gelen CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, tarım arazileri üzerindeki yapılaşmaya ilişkin çifte standart uygulandığını belirterek şunları söyledi:

"Tarım arazisi olduğu için burayı yıkacağız diyorlar. O zaman biz de diyoruz ki; tamam, tarım arazisine yapılan her yeri yıkalım. Ama önce yeni açtığınız yolun üzerindeki yapılardan başlayın. Bir yıl önce de söyledim. Otogarın yanındaki alan için 'Biz yaptırmayacağız' dediniz. Gidip bakalım, orada iş yerleri yapılmış mı yapılmamış mı? Fakirin, garibanın evine çökeceğinize önce kendi yaptığınız yerleri temizlemeye başlayın. İnsanlara büyük bir eziyet yaşatılıyor. Esnaf siftah edemez, esnafta ceza yazdırırsınız, vergi, sigorta istersiniz. İnsanların kalacak evi yok. Konteynerden zorla kolundan tutup dışarı atarsınız. Adam gelmiş başını sokacak bir ev yapmış onu yıkarsınız. Bunlar doğru değil kabul etmiyoruz. Yanlışsa bir yanlış yapılmış ama önce bize gelene kadar diğer yanlışları düzeltin sıra bize gelsin."

"YILLARDIR İMAR ÇALIŞMASI TALEP EDİYORUZ"

Bölgede yıllardır sağlıklı bir imar planlaması yapılmadığını savunan Ateş, şöyle devam etti:

"Madem buralar tarım arazisiydi, biz yıllardır bu bölgede düzgün bir imar çalışması yapılmasını istiyoruz. İmara açılacak yerler, açılmayacak yerler belli olsun diyoruz. Bugüne kadar neden yapılmadı? Herkes nerenin imara açılacağını, nerenin açılmayacağını bilseydi bu sorunlar yaşanır mıydı? Kendi işinize gelen yerde farklı davranıyorsunuz. TOKİ için bina yapılıyor, farklı uygulamalar yapılıyor. Ama vatandaş yapınca sorun oluyor."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Çevre, Son Dakika

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