Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Batı çevre yolunun Kayseri istikameti Ceyhan Köprüsü mevkisinde 9 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan 7 kişi, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçlardan çıkarılarak bölgedeki hastanelere sevk edildi.
Bir süre kontrollü ulaşımın sağlandığı güzergahta uzun araç kuyrukları oluştu.
Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 7 yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?