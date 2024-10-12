Kahta'da Amatör Spor Haftası Etkinliği

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, "Amatör Spor Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
İlçe Stadyumu'nda gerçekleştirilen programda, sporcular çeşitli branşlarda gösteri sundu.
Programda konuşan Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, Amatör Spor Haftası etkinliklerinin çok güzel geçtiğini, gençlerin farklı branşta girecekleri yarışmalardan başarıyla döneceklerine inandığını belirtti.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek ise ilçedeki sporcuların çeşitli branşlarda Türkiye birinciliklerinin bulunduğunu, sporda farkındalık oluşturarak düzenli fiziksel aktiviteyi teşvik etmek istediklerini kaydetti.
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