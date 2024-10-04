Kahvaltıda Aile İçi Cinayet - Son Dakika
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Kahvaltıda Aile İçi Cinayet

Kahvaltıda Aile İçi Cinayet

Rize'de kahvaltıda tartışma kavgaya dönüştü; baba öldürüldü, anne ve kardeş yaralandı.

04.10.2024 13:22
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RİZE'nin Pazar ilçesinde ailece yapılan kahvaltı sırasında Muhammet Ali Canca (42), tartıştığı babası Sami Canca'yı (66) öldürüp, Emine Canca'yı (40) ve kardeşi Doğan Sami Canca'yı da yaraladı.

Olay, saat 07.00 sıralarında, Pazar ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Ailece yapılan kahvaltı sırasında Muhammet Ali Canca ile babası Sami Canca arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Muhammet Ali Canca, eline geçirdiği bıçakla babası Sami ile annesi Emine Canca ve kardeşi Doğan Sami Canca'yı bıçaklayıp, evden kaçtı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Sami Canca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı anne ve oğlu ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Ekiplerin ilçe merkezinde yaptığı aramalarda şüpheli Muhammet Ali Kanca yakalanıp gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Emine Canca'nın sağlık durumunun iyi olduğu, Doğan Sami Canca'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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