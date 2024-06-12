Kale Kaymakamı Ceyhun Denli, gençlerle buluştu - Son Dakika
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Kale Kaymakamı Ceyhun Denli, gençlerle buluştu

Kale Kaymakamı Ceyhun Denli, Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Kale Belediyesi Gençlik Merkezi ve Kale İlçe Halk Kütüphanesi tarafından düzenlenen etkinlikte gençlerle bir araya geldi. Kaymakam Denli, gençlere ileride yapacakları mesleklerde kendilerini geliştirmeleri ve donanımlı olmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

12.06.2024 17:21
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Kale Kaymakamı Ceyhun Denli, gençlerle bir araya geldi.

Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Kale Belediyesi Gençlik Merkezi ve Kale İlçe Halk Kütüphanesi tarafından Kale Sanat Sokağı Sohbet Odası'nda gerçekleştirilen etkinlikte Kaymakam Denli gençlerle buluşarak, sohbet etti.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Kaymakam Denli, şöyle konuştu:

"Ülkemizin ilerleyen yıllarda çok daha iyi yerlerde olması siz gençlerin göstereceği gayret ve çabaya bağlı. İleride hangi meslekle uğraşırsanız uğraşın ama yaptığınız mesleği en iyi şekilde icra edin. Yapacağınız meslekte kendinizi geliştirin ve donanımlı olun. Çünkü hem devlet olarak hem de millet olarak buna ihtiyacımız var. Genel olarak devletimiz özelde ise bizler sizlerin gelişimi için her türlü desteği sağlamaya hazırız."

Programa Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç, Kale İlçe Halk Kütüphane Sorumlusu Abdullah Erdoğan ve gençler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kale Kaymakamı Ceyhun Denli, gençlerle buluştu - Son Dakika

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